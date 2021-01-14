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14.01.2021 17:00
Рубрика: Культура

Вокзал для двоих

Мандельштама увековечили в Екатеринбурге
Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Фото: Татьяна Андреева
Великий русский поэт Осип Мандельштам никогда не был в Свердловске. Но 1 июня 1934 года весь день, с утра до позднего вечера он вместе с супругой провел на Свердловском вокзале под охраной двух вооруженных часовых. Они ехали в ссылку в город Чердынь Пермского края. "Нас посадили против входа, и мы невольно смотрели на непрерывный поток входящих и выходящих людей. Первый их взгляд был обращен на нас, но каждый из них тотчас отворачивался", - вспоминала Надежда Яковлевна.

Накануне дня рождения поэта и его 130-летнего юбилея в здании екатеринбургского вокзала торжественно открыли бронзовый памятный знак работы скульптора Николая Предеина. Два лица в профиль, обведенные стремительной четкой линией, удивительно похожие друг на друга, его губ касается тень улыбки, ее - сжаты и трагичны. Они смотрят в одну сторону, но никто не может встретится с ними взглядом - точно так же, как было в тот первый день лета 1934-го.
Почему мы решили рассказать именно о поэтах

Памятный знак появился не вдруг. Еще в 2017 году горожане, объединившись в инициативную группу, обратились к властям города и к администрации вокзала с предложением увековечить память о пребывании четы Мандельштам в Свердловске-Екатеринбурге. Отчего бы и нет, ответили активистам во всех инстанциях. Ведь есть же, в конце концов, в одном из залов ожидания потолочная роспись, изображающая наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берию за работой над проектом атомной бомбы. А спиной к зрителю на этой фреске, уверяют знатоки, сам "кремлевский горец" изображен, за безоглядно-дерзкую эпиграмму на которого поэт и был выслан в Чердынь. Такие вот уроки истории в ожидании поезда, и пусть уж тогда в ней будут все персонажи.

Но денег на установку доски не было. Активисты создали группу в соцсетях и объявили сбор средств. Необходимую сумму собирали в буквальном смысле по рублю на протяжении трех лет, то отчаиваясь, то принципиально укрепляясь в позиции - памятник поэту должен быть создан именно на народные деньги. И минувшей осенью нужные полмиллиона рублей наконец были собраны.

- Неожиданно яркий и стремительный хэппи-энд нашей "собирательной" истории блистательно срежиссировал Роман Либеров, - рассказала координатор проекта по установке памятной доски Валерия Петровская. - Буквально за неделю он собрал среди своих подписчиков и перечислил в фонд проекта недостающие деньги. И с августа прошлого года мы двигались по расписанию с предусмотренными технологическими остановками, не опасаясь, что вот-вот кончатся рельсы.

Режиссер Роман Либеров появился в этом сюжете тоже не случайно. На протяжении нескольких лет он работал над фильмом об Осипе Мандельштаме "Сохрани мою речь навсегда", премьера которого состоялась в 2015 году. И Мандельштам "остался с ним навсегда". Либеров считает очень важным то, что на мемориальной доске появился двойной портрет. Осип и Надежда были вместе в тот день 1 июня. Они были вместе в ссылке. Они были вместе всю короткую жизнь, отведенную им. Долгие годы после гибели мужа Надежда Яковлевна опасалась ареста и переезжала из города в город. Она не обрастала вещами, чтобы иметь возможность быстро собраться и уехать в неизвестном направлении. Боясь за архив мужа, она выучила наизусть почти все его произведения - и стихи, и прозу. И умирая, говорила друзьям, что "Оська" ее, конечно же, ждет: "Любимого никто не отнимет".

В общем, непростая история вышла с этим памятным знаком: она и о страшных событиях, и о гениальных стихах, и о любви, которая "никогда не перестаёт". И о долгой памяти.

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