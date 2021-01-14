В Югре чиновница ввела режим ЧС, чтобы помешать подрядчику работать

В Сургутском районе прокуроры проверили, как соблюдает администрация городского поселения Белый Яр закон о защите прав предпринимателей. Выяснилось, что не все в отношениях между властью и бизнесом гладко.

Так, специалисты надзорного органа установили, глава населенного пункта чинила препятствия бизнесмену, который выступал подрядчиком по ремонту дороги.

По результатам аукциона между администрацией и предпринимателем был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию и ремонту дорог на сумму более 21 миллиона рублей.

После того, как подрядчик приступил к работе, глава поселения захотела расторгнуть договор с ним, создавая такие условия, при которых он не мог выполнить свои обязанности. "Также она приняла незаконное решение о введении на территории поселения чрезвычайной ситуации, без наличия к тому каких-либо предпосылок", - пояснили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

Чтобы не платить все новые и новые штрафы, бизнесмен был вынужден через месяц после начала действия контракта подписать соглашение о его расторжении.

"В дальнейшем глава без конкурсных процедур заключила по аналогичному предмету муниципальный контракт с другим подрядчиком", - констатируют в прокуратуре.

Материалы проверки передали следователям, они легли в основу уголовное дела в отношении чиновницы: по ч. 2 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности) и ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).