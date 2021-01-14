С 1 января вступил в силу закон, регулирующий работу россиян на дистанте. Документ прописывает варианты организации труда за пределами офиса, обязанности работодателя в части обеспечения сотрудника техникой, закрепляет недопустимость снижения зарплаты на удаленке при условии сохранения объема работы, регламентирует порядок увольнения и многое другое. Эксперты говорят: необходимость внесения изменений в трудовое законодательство назрела давно, пандемия процесс ускорила. Все ли нюансы удалось учесть законодателям, покажет время. В ближайшее время вовлеченные в трудовые отношения стороны будут наблюдать закон в действии и при необходимости предлагать дальнейшие корректировки. Кому удаленка пришлась по душе, у всех ли получилось подстроиться под непривычный формат и вернут ли компании сотрудников в офисы в будущем - в материале "РГ".

Согласно результатам исследования компании КПМГ - одного из лидеров в области аудиторских услуг и консалтинга, к декабрю почти 40 процентов компаний перевели часть сотрудников на дистант. Доля работников на удаленке - от 20 до 50 процентов. Для сравнения: до введения режима самоизоляции только восемь процентов компаний предоставляли большей части своих сотрудников возможность работать удаленно, в основном это был административный персонал. У 40 процентов предприятий удаленно могли работать менее десяти процентов сотрудников. Представители 15 процентов компаний утверждают, что полностью вернутся к прежнему формату работы, как только это будет возможно (для сравнения: в мае таких было в два раза больше).

Удаленка ожидаемо прижилась в таких сферах, как IT, банковское дело, управление персоналом, консалтинг, телекоммуникации и прочих, не связанных с физическим трудом. Успешным оказался опыт внедрения дистанта для административного персонала промышленных и производственных предприятий.

Так, в компании "СКБ Контур", разрабатывающей программное обеспечение, удаленно трудятся от 30 до 80 процентов сотрудников.

- Поначалу, конечно, возникали сложности, как технические, так и эмоционального плана. Некоторым сотрудникам оказалось нелегко перестроиться, найти баланс между рабочими и домашними делами, да и не каждый может организовать изолированное рабочее место в квартире и не отвлекаться на домочадцев. У сотрудников, которые еще не обзавелись семьей, были сложности с социальной изоляцией. Те, кто чувствовал себя одиноко или тревожно, обращались в психологический клуб - его создал наш корпоративный психолог, - поделилась руководитель управления по работе с персоналом Светлана Скользкова. - Сложнее всего было перевести подразделения, специфика работы которых предполагает присутствие в офисе. Например, отдел кадрового учета. Но мы быстро настроили удаленный доступ к рабочим местам. Организовали дежурство в офисе по скользящему графику, так как кадровый документооборот у нас в стране пока бумажный. На эффективности удаленный режим не отразился благодаря мерам оптимизации и гибкости наших сотрудников.

Новый формат работы использует большое количество компаний, но он зачастую не закреплен в трудовых договорах

В свердловском филиале "Альфа-банка" в марте отправили на дистант около 30 процентов сотрудников: отдел маркетинга, IT, бухгалтерию, экономистов.

- Посмотрели, что глобально в работе банка ничего не изменилось, а некоторые проекты даже стали продвигаться быстрее. Тогда мы приняли решение, что и клиентские менеджеры, и бизнес-блоки тоже могут работать удаленно, - рассказала управляющая филиалом Елена Разумовская. - Сейчас в удаленном режиме в филиале работает порядка 60 процентов сотрудников. Остальные или посещают офис иногда при необходимости, например, для работы с документами, или на регулярной основе. Есть и те, кому необходимо присутствовать в офисе постоянно, - это хозяйственный отдел и отдел продаж, а также руководство. 87 процентов сотрудников, работающих удаленно, довольны таким форматом, 11 процентов хотели бы периодически посещать офис, и только два процента намерены вернуться к привычному режиму. Как мы продолжим работать в 2021 году, покажет время и эпидобстановка.

Подошел дистанционный формат и банку "Открытие": недавно кредитная организация заявила, что в следующем году переведет на постоянную удаленную работу треть сотрудников штабных и линейных подразделений - 2600 человек.

- Для сотрудников плюсы удаленной работы очевидны: возможность гибко строить свой рабочий график, экономия времени на дорогу, сокращение затрат на транспорт, - отметила старший вице-президент, руководитель блока по работе с персоналом банка Елена Салихова. - Выгоды для банка также существенны - лояльность сотрудников, значительное сокращение затрат на содержание офисных площадей: от части можно будет отказаться.

По данным ноябрьской статистики департамента по труду и занятости населения Свердловской области, в режиме временной удаленки трудится 67 931 уралец, сведения о сотрудниках предоставили 1618 работодателей. По мнению экспертов, на самом деле "удаленщиков" существенно больше.

- Я на днях посмотрела статистику рынка труда и сравнила с аналогичными данными за декабрь 2019 года. По доле вакансий, опубликованных на популярном ресурсе по поиску работы, в режиме удаленной занятости изменений не произошло: как было 4,5 процента, так и осталось. Дело здесь вот в чем: такой формат использует большое количество компаний, но он зачастую не закреплен в трудовых договорах, - считает завкафедрой экономики труда и управления персоналом Уральского государственного экономического университета Наталья Тонких. - Интерес к удаленке у работодателей есть. Некоторые, опробовав ее весной и летом, увидели: на дистанте сотрудники работают даже лучше. Таким опытом, к примеру, поделился руководитель отраслевого подразделения крупного промышленного предприятия. Другие осознали, что удаленка им не подходит. Но делать выводы рано. Работодатели поняли, сотрудники каких подразделений могут выполнять свои функции вне офиса, узнали, как выстраивать с ними коммуникацию. И взяли паузу, чтобы взвесить все за и против, просчитать эффективность дистанта и решить организационные вопросы, вызванные изменениями в локальных нормативных актах, материально-технической базой, договорами и т.д.

По мнению исполнительного вице-президента Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Татьяны Кансафаровой, пандемия заставила компании взглянуть на организацию труда под другим углом.

- Ситуация подталкивает бизнес к тому, чтобы сокращать издержки, в том числе пользуясь инструментами дистанционной работы, - говорит эксперт. - При всех недостатках удаленного режима, связанных со сложностью контроля, форс-мажорными ситуациями, он останется как данность. Не для всех и не везде, но останется.