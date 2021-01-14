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14.01.2021 08:38
Рубрика: Спорт

Романов набрал первое очко в НХЛ в дебютном матче за "Монреаль"

Текст: Максим Домчев

В Национальной хоккейной лиге стартовал новый сезон. В канадском противостоянии встречались "Торонто" и "Монреаль". В этой встрече победитель определился лишь в овертайме. Гол Моргана Райлли принес победу "Кленовым листьям" - 5:4.

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В составе "Монреаля" дебютный матч проводил российский защитник Александр Романов, сделавший голевую передачу. В составе победителей играли нападающие Александр Барабанов и Илья Михеев, но они набранными очками не отметились.

Действующий обладатель Кубка Стэнли "Тампа-Бэй" начала новый сезон с победы. В матче против "Чикаго" "молнии" выиграли 5:1, несмотря на отсутствие в составе выбывшего из-за травмы Никиты Кучерова. На счету защитника Михаила Сергачева результативная передача, голкипер Андрей Василевский отразил 22 броска.

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