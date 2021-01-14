Романов набрал первое очко в НХЛ в дебютном матче за "Монреаль"

В Национальной хоккейной лиге стартовал новый сезон. В канадском противостоянии встречались "Торонто" и "Монреаль". В этой встрече победитель определился лишь в овертайме. Гол Моргана Райлли принес победу "Кленовым листьям" - 5:4.

В составе "Монреаля" дебютный матч проводил российский защитник Александр Романов, сделавший голевую передачу. В составе победителей играли нападающие Александр Барабанов и Илья Михеев, но они набранными очками не отметились.

Действующий обладатель Кубка Стэнли "Тампа-Бэй" начала новый сезон с победы. В матче против "Чикаго" "молнии" выиграли 5:1, несмотря на отсутствие в составе выбывшего из-за травмы Никиты Кучерова. На счету защитника Михаила Сергачева результативная передача, голкипер Андрей Василевский отразил 22 броска.