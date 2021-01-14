Рособрнадзор не собирается отменять ОГЭ

Рособрнадзор не рассматривает полную отмену экзаменов для девятиклассников. Так в ведомстве прокомментировали информацию о законопроекте, предполагающем отказаться от ОГЭ насовсем.

- Отмена ОГЭ в 2020 году и сокращение количества сдаваемых ОГЭ в 2021 году (два экзамена вместо четырех) продиктованы исключительно ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции и эпидемиологической обстановкой в стране в целом. В 2020 году в ходе экзаменов мы очень тщательно следили за распространением COVID-19 среди участников экзаменов. С этой стороны главная задача выполнена - нам удалось сократить количество дней, в которые обучающиеся находились в длительном контакте друг с другом и имели повышенные риски заражения, - рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства.

- Вопрос об отмене ОГЭ на постоянной основе не рассматривается и, более того, не будет поддержан ни профессиональным сообществом, ни обучающимися. Экзамены показывают достижения школьников, полученные результаты влияют на аттестат об основном общем образовании, на формирование профильных классов. Экзамены - дополнительная мотивация для обучающихся. Более того, опыт проведения экзаменов показывает, что ОГЭ отражает реальные знания детей, его результаты объективны. Поэтому говорить об альтернативах ОГЭ нецелесообразно, можно обсуждать совершенствование процедуры, технологические новшества для удобства обучающихся и педагогов. По поводу законопроекта - во-первых, на сегодняшний день с ним мы не ознакомлены, позиция Рособрнадзора будет подготовлена и направлена в соответствии с установленными процедурами. Однако на сегодняшний день мы не видим необходимости в отмене ОГЭ и полагаем, что при отмене экзаменов показатели результатов обучения могут быть снижены, - подчеркнули в Рособрнадзоре.

Ранее о подготовке законопроекта, который предлагает отмену ОГЭ, заявил "Известиям" зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.