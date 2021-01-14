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14.01.2021 20:45
Рубрика: Спорт

Василевский прекрасный

Российский вратарь помог действующему чемпиону НХЛ "Тампе" удачно начать новый сезон
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 6(8357)
В Северной Америке стартовал сезон 2020/2021 Национальной хоккейной лиги. Из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ получится короче почти на треть, поэтому времени для раскачки нет.
Андрей Василевский начал показывать свой высокий уровень с первого же матча нового сезона НХЛ. Фото: АР Андрей Василевский начал показывать свой высокий уровень с первого же матча нового сезона НХЛ. Фото: АР
Андрей Василевский начал показывать свой высокий уровень с первого же матча нового сезона НХЛ. Фото: АР

Пример показал действующий обладатель Кубка Стэнли "Тампа-Бэй Лайтнинг", разметавшая в первом же матче "Чикаго" - 5:1.

Фото: Codie McLachlan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Перед началом игры на домашней для "молний" "Амали-Арене" показали чемпионский баннер. Полноценно его поднимут под своды зала, когда на трибуны пустят болельщиков. А пока "Тампа", как и большинство клубов лиги, вынуждена играть без зрителей. Хозяева сразу показали, что не прочь приплюсовать к чемпионскому баннеру еще один. И это даже несмотря на то, что на протяжении всей "регулярки" "Тампе" придется обходиться без своего важнейшего игрока Никиты Кучерова, который восстанавливается после операции на бедре. Зато в состав вернулся капитан команды Стивен Стэмкос, сам пропустивший уйму времени из-за разных травм. И сразу же отметился тремя (1+2) очками.

В отсутствие Кучерова главной российской звездой автоматически стал Андрей Василевский. Голкипер провел солидный матч, сделав несколько зрелищных "спасений", и был очень близок к тому, чтобы сделал "сухарь", но не повезло. За три минуты до финальной сирены шайба сначала попала вратарю в маску, немного дезориентировав его, а потом из-за нелепого рикошета проскользнула у него под щитком. В итоге статистика зафиксировала, что из 23 бросков по своим воротам Василевский отразил 22.

Что касается остальных наших соотечественников, выходивших на лед в первый игровой день, далеко не для всех он получился удачным. Это не относится к новичку "Монреаля", 21-летнему защитнику Александру Романову, прежде выступавшему за московский ЦСКА. Романов попал в очень сложную с точки зрения психологии команду: нигде больше игроки не испытывают такого давления со стороны болельщиков, которые в Монреале просто одержимы хоккеем. Но, кажется, Александр местной публике сразу понравился, даже несмотря на то, что его команда уступила в овертайме "Торонто" - 4:5.

Непосредственно к россиянину - минимум претензий. Он провел на льду почти 23 минуты (второй показатель в команде): столько ему не доверяли даже в ЦСКА. Кроме того, на счету Романова три броска - больше всех среди игроков обороны - и четыре блока. Но главное, чем наш парень восхитил экспертов и болельщиков, - это гениальный голевой пас из своей зоны на Томаша Татара, позволивший словаку выскочить на рандеву с голкипером "Торонто".

- Он очень здорово борется, хорошо разыгрывает шайбу в нашей второй бригаде большинства... Этот парень - однозначно хороший хоккеист, - лестно отозвался о своем партнере Татар.

Очко, набранное Романовым за результативный пас, стало первым для российских игроков в нынешнем сезоне. Любопытный факт: Романов оказался всего лишь третьим игроком "Монреаля" за последние 40 лет, сумевшим разжиться очками в первом матче сезона и одновременно в первом матче в карьере НХЛ. В 2000 году подобное удавалось еще одному россиянину, Андрею Маркову, а в сезоне 1984-м чеху Петру Свободе.

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В отличие от Романова наши Илья Михеев и Александр Барабанов, игравшие за "Торонто", несмотря на победу своей команды, ничем особенно не запомнились. Барабанов и вовсе получил плохие отзывы от местной прессы, но надеемся, Александр еще сумеет завоевать симпатии канадских журналистов.

Отметился результативными действиями и Евгений Малкин, "Питтсбург" которого уступил "Филадельфии" - 3:6. Защитник победителей Иван Проворов очков тоже не набрал, зато провел ровно 23 минуты - больше всех в команде.

Из других матчей отметим поражение фаворита сезона "Колорадо" от "Сент-Луиса" - 1:5. В составе выигравшей команды балл за передачу у Ивана Барбашева.

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