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14.01.2021 12:05
Рубрика: Экономика

Российским туристам рекомендовали планировать поездки по стране и за рубеж

Текст: Светлана Ментюкова
Вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) России Дмитрий Горин считает, что российским туристам можно потихоньку начинать строить планы на поездки в текущем году. Об этом он заявил в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам Горина, и туристы, и туристические компании адаптировались к ситуации еще в 2020 году.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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"Конечно, всего 16 стран открыты, и это нам не дает четкого планирования и определенности. Но, в любом случае, все понимают, что внутренний туризм есть, и его гораздо проще планировать на текущий год", - сказал он.

Горин отметил, что в отрасли уже стартовали акции раннего бронирования, дающие скидку от 20 до 40%.

"И по тем странам, где эпидемиологическая обстановка более стабильная, по тем странам, которые открыты, ну и, конечно, по путешествиям по России можно уже строить предварительные планы", - заключил он.

Дмитрий Горин, также назвал два действенных инструмента, помогающих избежать потерь в случае изменения ситуации. Предварительное бронирование с минимальной оплатой, которая не превышает 1-2% от стоимости тура. А также приобретение страховки от невыезда, которая гарантирует возмещение средств в случае заражения коронавирусом.

"Знаете, все будет зависеть как раз от вакцинации, для всех видов туризма. Потому что есть еще и въездной туризм, который сейчас тоже, к сожалению, закрыт. По России однозначно прогнозы у нас более оптимистичные, особенно на июль-август. Пока все концентрируются только на тех странах, куда уже есть возможность полететь. Будем надеяться, что к весне этот список будет расширяться", - подытожил Горин.

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