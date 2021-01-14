Росстат: С начала года цены на бензин выросли на 21 копейку

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 28 декабря 2020 года по 11 января 2021 года выросли на 21 копейку до 46,12 рублей за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 10 копеек до 48,84 рублей за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

Средняя цена бензина самой распространенной в России марки АИ-92 за указанный период повысилась на 18 копеек до - 43,46 рублей за литр. Стоимость бензина марки АИ-95 выросла на 20 копеек - 47,24 рублей за литр, а марка АИ-98 прибавила в цене 35 копеек - 53,90 рублей за литр.

Рост цен на бензин отмечен в 65 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Перми, Нижнем Новгороде и Омске - на 1,1%. Снижение цен на бензин произошло в 4 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подешевел в Самаре и Севастополе - на 0,2%. В Москве за прошедший период цены на бензин выросли на 0,9%, Санкт-Петербурге - на 0,6%.

В среднем с декабря 2020 года бензин марки АИ-92 подорожал на 0,4%, бензин марки АИ-95 - на 0,4%, а бензин АИ-98 - на 0,6%. Дизельное топливо с начала года повысилось в цене на 0,1%.

По сравнению с последней рабочей неделей прошлого года производство бензина с 4 по 10 января выросло на 0,2%, а выпуск дизельного топлива упал на 3,9%. Относительно аналогичного периода прошлого года производство выросло на 2,3% и 1,2% соответственно.

За весь 2020 год в среднем бензин подорожал на 2,5%, марка АИ-92 - на 2,4%, АИ-95 - на 2,7%, АИ-98 - на 2,9%, а дизельное топливо - на 1,8%. Инфляция в России по итогам 2020 года составила 4,91%.