Росстат: С начала года цены на бензин выросли на 21 копейку

Средняя цена бензина самой распространенной в России марки АИ-92 за указанный период повысилась на 18 копеек до - 43,46 рублей за литр. Стоимость бензина марки АИ-95 выросла на 20 копеек - 47,24 рублей за литр, а марка АИ-98 прибавила в цене 35 копеек - 53,90 рублей за литр.
Рост цен на бензин отмечен в 65 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Перми, Нижнем Новгороде и Омске - на 1,1%. Снижение цен на бензин произошло в 4 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подешевел в Самаре и Севастополе - на 0,2%. В Москве за прошедший период цены на бензин выросли на 0,9%, Санкт-Петербурге - на 0,6%.
В среднем с декабря 2020 года бензин марки АИ-92 подорожал на 0,4%, бензин марки АИ-95 - на 0,4%, а бензин АИ-98 - на 0,6%. Дизельное топливо с начала года повысилось в цене на 0,1%.
По сравнению с последней рабочей неделей прошлого года производство бензина с 4 по 10 января выросло на 0,2%, а выпуск дизельного топлива упал на 3,9%. Относительно аналогичного периода прошлого года производство выросло на 2,3% и 1,2% соответственно.
За весь 2020 год в среднем бензин подорожал на 2,5%, марка АИ-92 - на 2,4%, АИ-95 - на 2,7%, АИ-98 - на 2,9%, а дизельное топливо - на 1,8%. Инфляция в России по итогам 2020 года составила 4,91%.