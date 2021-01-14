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14.01.2021 20:18
Рубрика: Происшествия

Огненная статистика

С начала года на пожарах погибли 400 человек
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 6(8357)
Гибель от огня выходит едва ли не на первое место в печальной статистике потерь от ЧС. С начала текущего года в России этот скорбный список уже вырос не на одну страницу.

"В первой декаде января жертвами огня в жилье стали 417 человек, 11 из них несовершеннолетние. Основной причиной пожаров в жилье является неосторожное обращение с огнем", - сообщили в пресс-службе МЧС агентству ТАСС.

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Всего, по данным МЧС, в период новогодних и рождественских праздников в России произошло почти 4400 пожаров в зданиях жилого назначения. При этом возгорания в равной мере зафиксированы как в многоквартирных домах, так и в частных. В четверг стало известно еще о пяти жертвах пожара в многоквартирном доме. Пожар вспыхнул в девятиэтажке в Хабаровске. По предварительным данным, его могла вызвать непотушенная сигарета. Пожарные, которые прибыли на место происшествия, быстро справились с огнем. В горящем подъезде не пришлось даже проводить эвакуацию жильцов. Тем не менее от удушья от дыма тлеющего матраса погибла вся семья сгоревшей двухкомнатной квартиры.

По данным следователей, погибшая семья на профилактическом учете не состояла и алкоголем не злоупотребляла. Есть другие версии произошедшего, которые уже обсуждают в соцсетях. Возможной причиной пожара могло стать короткое замыкание. Хозяйка квартиры с помощью электропроводов, подключенных к квартире, прогревала двигатель автомобиля, который находился во дворе дома.

Как бы там ни было, ужасающая статистика погибших и сгоревших людей который год не снижается, а только растет.

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС

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