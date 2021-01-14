Samsung представила Galaxy S21. Характеристики и цена в России

Компания Samsung в ходе онлайн-презентации официально анонсировала линейку смартфонов Galaxy S21. В нее вошли базовая модель S21, более продвинутая S21+ и топовая S21 Ultra.

Galaxy S21 получил 6,2-дюймовый экран AMOLED 2X с разрешением FullHD+ и частотой обновления до 120 Гц, 8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной. Модуль камеры в смартфоне установлен тройной - основной 12 Мп, ультраширокоугольный 12 Мп и 3X телефото 64 Мп. Разрешение фронтальной камеры, врезанной в "глазок" в середине верхней части экрана, составляет 10 Мп. В экран, покрытый защитным стеклом Gorilla Glass нового поколения, встроен ультразвуковой сканер отпечатка пальца.

Продвинутый Samsung Galaxy S21+ отличается от базовой модели поддержкой технологии беспроводной передачи данных UWB, увеличенной диагональю экрана (6,7 дюйма) и емкостью аккумулятора (4800 мАч), остальные характеристики такие же.

Зато модель Galaxy S21 Ultra оснащается экраном 6,8 дюйма с разрешением WQHD и частотой 120 Гц. Объем оперативной памяти составляет 12/16 Гб, постоянной - 128/256/512 Гб.

Есть отличия и в камере - основной модуль имеет разрешение 108 Мп, ультраширокоугольный - 12 Мп, два модуля телефото (3X и 10X) по 10 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 40 Мп.

Топовая версия комплектуется аккумулятором на 5000 мАч и - главное новшество - поддерживает работу со стилусом S Pen (его нужно будет купить отдельно). Кроме того, она поддерживает UWB и новый стандарт беспроводных сетей Wi-Fi 6E.

Все новые смартфоны поддерживают сети 5G и оснащаются чипом Exynos 2100.

Стоимость Galaxy S21 в России составит 74990 рублей за версию 128 Гб и 79990 рублей за версию 256 Гб. Galaxy S21+ обойдется в 89990 рублей за 128 Гб и в 94990 рублей за 256 Гб. Самый дешевый Galaxy S21 Ultra на 128 Гб будет стоить 109990 рублей, версии на 256 и 512 Гб обойдутся в 114990 и 127990 рублей соответственно.

Предзаказы на новинки стартуют 14 января, в продажу в России смартфоны линейки Galaxy S21 поступят пятого февраля. Покупатели модели Ultra получат в подарок беспроводные наушники Galaxy Buds Pro и умную метку Smart Tag для поиска потерянных вещей.