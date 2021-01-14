Компания Samsung представила новую линейку смартфонов - Galaxy S21. В нее вошли три модели - это Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Новинки работают на процессоре Exynos 2100, разработанном по технологии 5-нм. Это означает прирост производительности и большее время автономной работы.

Samsung Galaxy S21 и S21+ обладают схожими техническими характеристиками и отличаются размерами, а также емкостью аккумулятора. Оба смартфона получили дисплей с разрешением Full HD+ и обладают динамической частотой обновления экрана, благодаря чему оптимизируется потребление энергии в зависимости от просматриваемого контента. Диагональ экрана в S21 - 6,2 дюйма, а в S21+ - 6,7 дюйма.

По камерам в S21 и S21+ полный паритет. Новинки получили тройную основную камеру: ультраширокоугольную на 12 Мп, широкоугольную камеру также на 12 Мп и телефотообъектив на 64 Мп. Селфи-камера получила модуль 10 Мп. В компании особо отмечают более яркие по сравнению с предшественниками портреты и селфи, усовершенствованную ночную съемку, а также улучшение функции приближения объектов. Оба смартфона получили 8 ГБ оперативной памяти, покупателям будут доступны конфигурации 128 или 256 Гб встроенной памяти, поддержки Micro SD-карт не будет. Емкость аккумулятора в S21 составляет 4000 мАч, а у S21+ 4800 мАч.

Из других нововведений - улучшенная биометрическая аутентификация. Компания сообщает, что встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев стал в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным модулем в S20. Galaxy S21 будет доступен покупателям в цветах "Белый Фантом", "Серый Фантом", "Розовый Фантом" и "Фиолетовый Фантом" по рекомендованной цене 79 990 рублей за версию 256 ГБ и в цветах "Серый Фантом" и "Фиолетовый Фантом" за 74 990 рублей за версию 128ГБ. S21+ поступит в продажу в цветах "Черный Фантом", "Серый Фантом" и "Фиолетовый Фантом" по рекомендованной цене 94 990 рублей за версию 256 ГБ и в цветах "Черный Фантом" и "Фиолетовый Фантом" по 89 990 рублей за версию 128 ГБ..

Самый "навороченный" из линейки смартфон - S21 Ultra получил 4 новые камеры - ультраширокоугольную на 12 Мп, усовершенствованный 108-мегапиксельный широкоугольный модуль и два телефотообъектива - один оптический трехкратный и другой оптический десятикратный. На S21 появилась возможность снимать видео в 4К и частотой 60 кадров в секунду на все камеры, включая основные и фронтальные.

Гаджет укреплен защищенным стеклом на обеих сторонах смартфона. Диагональ экрана составляет 6,8 дюйма, поддерживается динамическая частота обновления экрана - от 10 до 120 Гц. По данным производителя, это самый яркий экран в истории линейки южнокорейских смартфонов - максимальная яркость составляет 1500 нит. Девайс впервые в S-серии поддерживает стилус - он будет продаваться отдельно и можно выбрать из двух моделей - стандартной или с Bluetooth-модулем.

В коробках с новыми Galaxy не будет зарядок и наушников

С помощью смартфонов S21+ и S21 Ultra в будущем можно будет открывать автомобиль. А владелец машины может делиться своим цифровым ключом с пользователями других смартфонов, независимо от бренда и платформы. Компания обещает, что функция будет доступна и в России, но позже и о ее появлении сообщат дополнительно.

Также в компании, как и ранее Apple, решили убрать зарядное устройство и наушники изо всех смартфонов серии S21, мотивируя это заботой об экологии.

Время автономной работы новых устройств увеличится. Фото: предоставлено пресс-службой Samsung

У Galaxy 21 матовый корпус, а это значит, что на нем не будут заметны отпечатки пальцев. Смартфон будет доступен в в цветах "Черный Фантом" и "Серебряный Фантом" по рекомендованной цене 127 990 рублей за версию 512 ГБ, 114 990 рублей за версию 256 ГБ и 109 990 рублей за версию 128 ГБ. На сайте будет продаваться лимитированная версия "Титановый Фантом", "Синий Фантом" и "Бронзовый Фантом".

Вместе с линейкой смартфонов южнокорейская компания анонсировала и беспроводные наушники Galaxy Buds Pro. В них используется ителлектуальная система активного шумоподавления: можно настроить уровень работы функции шумоподавления в зависимости от обстановки вокруг. Доступна функция автопереключения между устройствами - наушники автоматически подключатся к смартфону или планшету, в зависимости от того, каким устройством пользуется владелец. Galaxy Buds Pro могут обнаружить голос при помощи функции Voice Detect: она автоматически распознает, когда пользователь начинает говорить, и самостоятельно включает режим Ambient Sound, приглушая громкость музыки на время разговора, чтобы владелец мог лучше слышать собеседника.

Еще компания представила SmartTag - специальное устройство для поиска вещей.