Samsung представила новую линейку смартфонов

Новости

Володин сообщил, что сделал прививку от коронавируса 20:27
Назван состав сборной РФ по биатлону на эстафету на этапе КМ в Оберхофе 20:19
В Петербурге у домашнего кота подтвердился коронавирус 20:09
Дневник самонаблюдения после вакцинации ведут более 60 тысяч россиян 19:57
В Москве суд оштрафовал владельца Stalin Doner 19:52
В Петербурге заблокировали таксопарк после просмотра водителем порно 19:45
Обложка комикса о приключениях Тинтина в Китае продана за 3,2 млн евро 19:45
Лана Дель Рей снова стала жертвой травли "прогрессивной общественности" 19:37
В Петербурге ожидают роста числа госпитализаций пациентов с COVID-19 19:32
Эрдоган привился китайской вакциной от коронавируса 19:29
Столичные учителя готовы к переходу на очное обучение 19:29
В Минздраве допустили послабления для привившихся от коронавируса 19:29
В Москве возбуждено административное дело против владельца Stalin Doner 19:18
За хищение земель Минобороны в Подмосковье осуждена преступная группа 19:18
Свидетельства о смерти оцифруют и объединят в регистр 19:12
Новый роман Алексея Иванова "Тени тевтонов" станет аудиосериалом 19:03
Названа дата заседания группы высокого уровня Союзного государства 19:00
В Москве привитые от коронавируса получат послабления 18:59
В Петербурге умерла создатель организации "Жители блокадного Ленинграда" 18:58
Петербуржца приговорили к восьми годам колонии за подготовку терактов 18:48
Собянин: В Москве от COVID-19 привито около 140 тысяч человек 18:42
Памфилова отказалась от мессенджера WhatsApp 18:42
Уволился директор музея истории Петербурга в Петропавловской крепости 18:35
В Германии земельные власти могут ужесточить локдаун 18:35
Минсвязи Беларуси пообещало покрыть страну 5G за пять лет 18:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Почему календарная реформа большевиков много лет сбивала с толку россиян
Почему календарная реформа большевиков много лет сбивала с толку россиян
14.01.2021 20:05
Рубрика: Digital

Внимание на экран

Samsung представила новую линейку смартфонов
Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 6(8357)
Компания Samsung представила новую линейку смартфонов - Galaxy S21. В нее вошли три модели - это Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Новинки работают на процессоре Exynos 2100, разработанном по технологии 5-нм. Это означает прирост производительности и большее время автономной работы.
Стилус идет в комплекте с чехлом. Фото: предоставлено пресс-службой Samsung Стилус идет в комплекте с чехлом. Фото: предоставлено пресс-службой Samsung
Стилус идет в комплекте с чехлом. Фото: предоставлено пресс-службой Samsung

Samsung Galaxy S21 и S21+ обладают схожими техническими характеристиками и отличаются размерами, а также емкостью аккумулятора. Оба смартфона получили дисплей с разрешением Full HD+ и обладают динамической частотой обновления экрана, благодаря чему оптимизируется потребление энергии в зависимости от просматриваемого контента. Диагональ экрана в S21 - 6,2 дюйма, а в S21+ - 6,7 дюйма.

Фото: vivo
vivo показала 5G-смартфон на базе Snapdragon 480 за 260 долларов

По камерам в S21 и S21+ полный паритет. Новинки получили тройную основную камеру: ультраширокоугольную на 12 Мп, широкоугольную камеру также на 12 Мп и телефотообъектив на 64 Мп. Селфи-камера получила модуль 10 Мп. В компании особо отмечают более яркие по сравнению с предшественниками портреты и селфи, усовершенствованную ночную съемку, а также улучшение функции приближения объектов. Оба смартфона получили 8 ГБ оперативной памяти, покупателям будут доступны конфигурации 128 или 256 Гб встроенной памяти, поддержки Micro SD-карт не будет. Емкость аккумулятора в S21 составляет 4000 мАч, а у S21+ 4800 мАч.

Из других нововведений - улучшенная биометрическая аутентификация. Компания сообщает, что встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев стал в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным модулем в S20. Galaxy S21 будет доступен покупателям в цветах "Белый Фантом", "Серый Фантом", "Розовый Фантом" и "Фиолетовый Фантом" по рекомендованной цене 79 990 рублей за версию 256 ГБ и в цветах "Серый Фантом" и "Фиолетовый Фантом" за 74 990 рублей за версию 128ГБ. S21+ поступит в продажу в цветах "Черный Фантом", "Серый Фантом" и "Фиолетовый Фантом" по рекомендованной цене 94 990 рублей за версию 256 ГБ и в цветах "Черный Фантом" и "Фиолетовый Фантом" по 89 990 рублей за версию 128 ГБ..

Самый "навороченный" из линейки смартфон - S21 Ultra получил 4 новые камеры - ультраширокоугольную на 12 Мп, усовершенствованный 108-мегапиксельный широкоугольный модуль и два телефотообъектива - один оптический трехкратный и другой оптический десятикратный. На S21 появилась возможность снимать видео в 4К и частотой 60 кадров в секунду на все камеры, включая основные и фронтальные.

Гаджет укреплен защищенным стеклом на обеих сторонах смартфона. Диагональ экрана составляет 6,8 дюйма, поддерживается динамическая частота обновления экрана - от 10 до 120 Гц. По данным производителя, это самый яркий экран в истории линейки южнокорейских смартфонов - максимальная яркость составляет 1500 нит. Девайс впервые в S-серии поддерживает стилус - он будет продаваться отдельно и можно выбрать из двух моделей - стандартной или с Bluetooth-модулем.

В коробках с новыми Galaxy не будет зарядок и наушников

С помощью смартфонов S21+ и S21 Ultra в будущем можно будет открывать автомобиль. А владелец машины может делиться своим цифровым ключом с пользователями других смартфонов, независимо от бренда и платформы. Компания обещает, что функция будет доступна и в России, но позже и о ее появлении сообщат дополнительно.

Также в компании, как и ранее Apple, решили убрать зарядное устройство и наушники изо всех смартфонов серии S21, мотивируя это заботой об экологии.

Время автономной работы новых устройств увеличится. Фото: предоставлено пресс-службой Samsung

У Galaxy 21 матовый корпус, а это значит, что на нем не будут заметны отпечатки пальцев. Смартфон будет доступен в в цветах "Черный Фантом" и "Серебряный Фантом" по рекомендованной цене 127 990 рублей за версию 512 ГБ, 114 990 рублей за версию 256 ГБ и 109 990 рублей за версию 128 ГБ. На сайте будет продаваться лимитированная версия "Титановый Фантом", "Синий Фантом" и "Бронзовый Фантом".

Вместе с линейкой смартфонов южнокорейская компания анонсировала и беспроводные наушники Galaxy Buds Pro. В них используется ителлектуальная система активного шумоподавления: можно настроить уровень работы функции шумоподавления в зависимости от обстановки вокруг. Доступна функция автопереключения между устройствами - наушники автоматически подключатся к смартфону или планшету, в зависимости от того, каким устройством пользуется владелец. Galaxy Buds Pro могут обнаружить голос при помощи функции Voice Detect: она автоматически распознает, когда пользователь начинает говорить, и самостоятельно включает режим Ambient Sound, приглушая громкость музыки на время разговора, чтобы владелец мог лучше слышать собеседника.

Еще компания представила SmartTag - специальное устройство для поиска вещей.

Digital Гаджеты

Главное сегодня

Интервью председателя СКР Александра Бастрыкина. Главное
Новак: Цена бензина в России не зависит от мировых котировок нефти
Спортсмены предложили использовать на Олимпиаде "Катюшу" вместо гимна
Мурашко: В гражданский оборот выпущено более 1,6 млн доз "Спутника V"
Минстрой предложил ужесточить контроль за арендой жилья