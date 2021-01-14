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14.01.2021 21:13
Рубрика: Спорт

Бразильская дуэль

"Сантос" и "Палмейрас" разыграют Кубок Либертадорес
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 6(8357)
Стал известен второй участник финала Кубка Либертадорес (турнир среди лучших клубов стран Южной Америки). Им стал "Сантос", разгромивший в ответном полуфинальном матче "Боку Хуниорс" - 3:0.

Первая игра между этими командами завершилась вничью - 0:0. В решающей встрече "Сантосу" будет противостоять еще один представитель бразильского чемпионата - "Палмейрас", одолевший в 1/2 "Ривер Плейт". К слову, за "Палмейрас" выступает экс-форвард московского "Спартака", чемпион России сезона 2016/17 Луис Адриано.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Два клуба из Бразилии сыграют в финале в третий раз в истории. В 2005 году за трофей боролись "Сан-Паулу" и "Атлетико Паранаэнсе", год спустя - "Сан-Паулу" и "Интернасьонал". Финал нынешнего розыгрыша Кубка Либертадорес состоится в ночь на 31 января и начнется в 00.00 по московскому времени.

Спорт Футбол

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