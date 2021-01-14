Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
11:15 14.01.2021

Сбербанк понизил ставку по "Дальневосточной ипотеке"

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости

Сбербанк снижает на 0,7 процентного пункта ставки по "Дальневосточной ипотеке". Жители Дальнего Востока могут получить ипотечный кредит по ставке 1,3% годовых. При регистрации сделки в электронном виде ставка составит 1% годовых.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В 2020 году выдано ипотеки на рекордные 4,2 трлн рублей

Льготный кредит предоставляется на покупку квартиры в новостройке или на строительство дома на территории Дальневосточного федерального округа, а также на вторичное жильё у юридического или физического лица на сельских территориях, в Магаданской области и на Чукотке.

В программе могут принять участие семьи, если возраст обоих супругов не превышает 35 лет (включительно), либо граждане не старше 35 лет, не состоящие в браке и имеющие ребёнка, возраст которого не превышает 19 лет, напоминают в Сбербанке.

Максимальный срок кредита - 20 лет и 2 месяца, сумма кредита - до 6 млн рублей. Первоначальный взнос - от 15% от стоимости недвижимости. Получить льготную ипотеку можно до конца 2024 года, оформить кредит на вторичном рынке в Магаданской области и Чукотском автономном округе можно до 31 декабря 2021 года.

К середине декабря, по данным Минвостокразвития, банки выдали более 14 тысяч кредитов по программе "Дальневосточная ипотека". Общая сумма выданных с момента старта программы средств составила 49,8 млрд рублей.

Сейчас читают

Недвижимость
09:17

Минстрой предложил ужесточить контроль за арендой жилья

Минстрой предложил ужесточить контроль за арендой жилья

Минстрой готовит законопроект, который позволит создать условия для формирования рынка частного наемного жилья. Данная мера призвана легализовать рынок аренды жилья, который сейчас на 90 процентов находится в тени

Жилая недвижимость
13.01.2021

​Росреестр начнет проверять достоверность объявлений о недвижимости

​Росреестр начнет проверять достоверность объявлений о недвижимости

Интегрировать свою базу данных с крупными порталами объявлений о недвижимости предполагает Росреестр. О таких планах в интервью "РГ" рассказал глава ведомства Олег Скуфинский. Объявления, информация в которых совпадает со сведениями Росреестра, будут помечаться специальным значком

Недвижимость
12.01.2021

Потратить маткапитал на строительство дома будет проще

Потратить маткапитал на строительство дома будет проще

В Минтруде предложили упростить порядок распоряжения материнским капиталом при строительстве дома. Для компенсации строительства за счет средств маткапитала больше не потребуется акт выполненных работ