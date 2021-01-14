Сбербанк понизил ставку по "Дальневосточной ипотеке"

Сбербанк снижает на 0,7 процентного пункта ставки по "Дальневосточной ипотеке". Жители Дальнего Востока могут получить ипотечный кредит по ставке 1,3% годовых. При регистрации сделки в электронном виде ставка составит 1% годовых.

Льготный кредит предоставляется на покупку квартиры в новостройке или на строительство дома на территории Дальневосточного федерального округа, а также на вторичное жильё у юридического или физического лица на сельских территориях, в Магаданской области и на Чукотке.

В программе могут принять участие семьи, если возраст обоих супругов не превышает 35 лет (включительно), либо граждане не старше 35 лет, не состоящие в браке и имеющие ребёнка, возраст которого не превышает 19 лет, напоминают в Сбербанке.

Максимальный срок кредита - 20 лет и 2 месяца, сумма кредита - до 6 млн рублей. Первоначальный взнос - от 15% от стоимости недвижимости. Получить льготную ипотеку можно до конца 2024 года, оформить кредит на вторичном рынке в Магаданской области и Чукотском автономном округе можно до 31 декабря 2021 года.

К середине декабря, по данным Минвостокразвития, банки выдали более 14 тысяч кредитов по программе "Дальневосточная ипотека". Общая сумма выданных с момента старта программы средств составила 49,8 млрд рублей.