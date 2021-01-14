Мужская сборная России в своем стартовом матче на чемпионате мира в Египте сыграла весьма результативную ничью с командой Беларуси - 32:32. Оборонительные действия обоих соперников заслуживают суровой критики.

Это была первая на таком высоком соревновательном уровне игра для нового наставника нашей национальной дружины, воспитанника югославского гандбола с паспортом Германии Велимира Петковича. Пока слишком мало пищи для размышлений, чтобы как-то оценивать его работу в главной российской команде. Петкович отработал матч с Беларусью в традиционном для него эмоциональном стиле, получил от алжирских арбитров "дежурную" желтую карточку предупреждения, после чего стал немного спокойнее.

В составе россиян на турнире в Египте - два десятка игроков, а заявлять на каждый конкретный матч можно не более 16 гандболистов. Вчера вне заявки остались голкипер Станислав Третынко, линейный Вячеслав Касаткин, левый полусредний Илья Белевцов и правый крайний Дмитрий Корнев.

Интересно, что пара человек из боевого состава белорусов выступают в нашем клубном чемпионате. Это полусредний Олег Астрашапкин (ЦСКА) и разыгрывающий Артем Кулак ("Чеховские Медведи", Московская обл.).

В дебюте матча шел строгий обмен заброшенными мячами: на гол России тут же следовал ответ оппонентов. Затем соперники все же вышли вперед, но их максимальное преимущество до перерыва не превышало двух мячей. На отдых команды ушли при равном счете - 15:15.

В середине второго тайма после очередного гола явно разыгравшегося Сергея Марка Косоротова подопечные Петковича наконец-то себе создали запас в пару голов. Однако затем короткий отрезок был проигран 2:5, снова пришлось белорусов догонять.

Концовка матча оказалась похожей на его начало - обмен забитыми мячами. Окончательный счет за 38 секунд до сирены установил белорусский полусредний Владислав Кулеш. Это гандболист из польского клуба "Кельце" обладает мощнейшим броском и доставил немало проблем нашей обороне. У России на последних мгновениях встречи был шанс выйти вперед и победить, да класса исполнительского мастерства не хватило. В итоге - ничья.

Самым результативным у россиян стал Косоротов (7 мячей), отличились также Дмитрий Киселев (6) и Игорь Сорока. У белорусов в порядке штатный бомбардир команды Никита Вайлупов - десяток бросков в цель. На счету Кулеша шесть голов.

- Без нескольких ведущих игроков получилась совсем другая команда, чем раньше. Сначала мы потеряли Павла Атьмана, на котором была завязана почти вся игра, потом травму получил Александр Шкуринский, ставший лучшим на Рождественском турнире, - приводит слова главного тренера сборной страны Велимира Петковича пресс-служба Федерации гандбола России. - Теперь важно готовить команду к игре в стиле и философии, которые выбраны мною. Я новый тренер у вас, главная задача - поменять менталитет молодых игроков. Для этого нужно немного больше времени. Мы должны выглядеть лучше на всех будущих турнирах. Хочу, чтобы мы в Египте боролись так, как против Украины в квалификационных матчах Евро-2022. Ну и, конечно, моя цель - побеждать в каждой встрече.

Для выхода в следующую стадию соревнований нужно не оказаться аутсайдером квартета первого раунда. Свой следующий матч парни Петковича проведут завтра. Наш субботний оппонент - Словения. Эта команда будет явно посильнее белорусов. Так, на прошлогоднем чемпионате Европы словенцы добрались до полуфинала, а на первенстве мира-2017 завоевали бронзовые награды, огорчив Россию в стартовом раунде плей-офф со счетом 32:26.

Где будем смотреть

16 января, суббота "Матч! Игра"

19.55. Россия - Словения. Группа "Н", 2-й тур. Прямая трансляция из Александрии.