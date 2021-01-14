Новости

Названы три симптома "британского" штамма COVID-19 06:57
Хабаровск и Благовещенск вновь свяжет прямой авиарейс 06:25
Нацгвардия разместилась в Капитолии впервые со времен Гражданской войны 06:18
Байден решил не ехать на свою инаугурацию на поезде 06:15
Cargo Dragon приводнился у берега Флориды 06:04
Сегодня начинает работу Гайдаровский форум 06:00
В Китае впервые за восемь месяцев умер пациент с COVID-19 05:18
Пушков ответил объявившему Королева "украинским ученым" Зеленскому 05:14
Доклад о крушении Boein 737 в Индонезии опубликуют в течение 30 дней 05:10
Юг страны ждет резкое похолодание 04:30
Глава Twitter назвал блокировку аккаунта Трампа верным, но опасным решением 04:30
Трамп заявил о беспрецедентной атаке на свободу слова в США 04:20
Власти Чили заинтересовались российской вакциной "Спутник V" 03:55
В Англии ужесточат требования к прибывающим в страну 03:52
Регулятор США потребовал отзыва 158 тысяч машин Tesla из-за дефекта 03:09
Протестующие забросали камнями кортеж короля Бельгии 03:07
Италия продлила режим ЧС в связи с COVID-19 до конца апреля 02:42
В Германии из-за COVID-19 прервали празднование детского дня рождения 02:40
В видеообращении Трамп осудил насилие и призвал к примирению 02:40
В ООН прокомментировали блокировку аккаунта Трампа в соцсетях 02:14
Вильфанд рассказал о потеплении в Москве 02:10
В работе Instagram произошел сбой 02:02
Макконнелл: Сенат не вынесет вердикт по импичменту Трампу до 20 января 01:40
Советник Трампа Хоуп Хикс покинула Белый дом 01:26
В столице Бельгии протестующие подожгли полицейский участок 00:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Почему календарная реформа большевиков много лет сбивала с толку россиян
Почему календарная реформа большевиков много лет сбивала с толку россиян
14.01.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Сегодня начинает работу Гайдаровский форум

Текст: Игорь Зубков

В четверг начинает работу Гайдаровский форум, проходящий в этому году под девизом "Россия и мир после пандемии". В рамках форума пройдут более 100 мероприятий за два дня с участием членов правительства, топ-менеджеров и ведущих экспертов.

Как вернуть привычные связи в бизнесе и других сферах жизни, расскажут на Гайдаровском форуме

Так, сегодня глава ФНС Даниил Егоров и статс-секретарь - замглавы Минфина Алексей Сазанов обсудят будущее налоговой системы, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и вице-премьер Алексей Оверчук выступят на сессии "ЕАЭС 2.0: Переход к новому качеству интеграции", глава Минтруда Антон Котяков примет участие в обсуждении вопросов удаленной занятости, а министр просвещения Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования

Валерий Фальков обсудят роль школ и вузов в профессиональной и социальной успешности. Ожидается выступление главы Минздрава на тему готовности системы здравоохранения к новым вызовам, экспертная дискуссия о будущем энергетики с участием вице-премьера Александра Новака, сессия по макроэкономике с первым зампредом ЦБ Ксенией Юдаевой и диалог о новой структуре экономики с участием главы РФПИ Кирилла Дмитриева и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Как ожидается, с видеоприветствием к участникам Гайдаровского форума обратится в четверг премьер-министр Михаил Мишустин.

На Гайдаровском форуме обсудят вызовы макроэкономической политики в современном мире

Форум завершит работу в пятницу. Одной из ключевых сессий второго дня станет экспертная дискуссия "Непростой разговор об экономическом росте" с участием главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, министра экономического развития Максима Решетникова и министра финансов Антона Силуанова. Форум пройдет на площадке РАНХиГС, но наблюдать за ходом обсуждений все участники-зрители будут онлайн. Предварительной регистрации для просмотра трансляции не потребуется - она будет без ограничений вестись на русском и английском языках.

Соорганизаторами мероприятия традиционно выступают РАНХиГС, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

Экономика Макроэкономика Гайдаровский форум

Главное сегодня

Интервью с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским. Главное
Путин и Эрдоган обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе
Минфин вернулся к покупкам иностранной валюты
ВОЗ предсказала еще более тяжелый год пандемии COVID-19
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Венесуэле
Гаражная амнистия может стать бесплатной для россиян
Как извлечь прибыль из накопленных 100 тысяч рублей