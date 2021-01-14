Сегодня начинает работу Гайдаровский форум

В четверг начинает работу Гайдаровский форум, проходящий в этому году под девизом "Россия и мир после пандемии". В рамках форума пройдут более 100 мероприятий за два дня с участием членов правительства, топ-менеджеров и ведущих экспертов.

Так, сегодня глава ФНС Даниил Егоров и статс-секретарь - замглавы Минфина Алексей Сазанов обсудят будущее налоговой системы, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и вице-премьер Алексей Оверчук выступят на сессии "ЕАЭС 2.0: Переход к новому качеству интеграции", глава Минтруда Антон Котяков примет участие в обсуждении вопросов удаленной занятости, а министр просвещения Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования

Валерий Фальков обсудят роль школ и вузов в профессиональной и социальной успешности. Ожидается выступление главы Минздрава на тему готовности системы здравоохранения к новым вызовам, экспертная дискуссия о будущем энергетики с участием вице-премьера Александра Новака, сессия по макроэкономике с первым зампредом ЦБ Ксенией Юдаевой и диалог о новой структуре экономики с участием главы РФПИ Кирилла Дмитриева и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Как ожидается, с видеоприветствием к участникам Гайдаровского форума обратится в четверг премьер-министр Михаил Мишустин.

Форум завершит работу в пятницу. Одной из ключевых сессий второго дня станет экспертная дискуссия "Непростой разговор об экономическом росте" с участием главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, министра экономического развития Максима Решетникова и министра финансов Антона Силуанова. Форум пройдет на площадке РАНХиГС, но наблюдать за ходом обсуждений все участники-зрители будут онлайн. Предварительной регистрации для просмотра трансляции не потребуется - она будет без ограничений вестись на русском и английском языках.

Соорганизаторами мероприятия традиционно выступают РАНХиГС, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.