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14.01.2021 20:20
Рубрика: Власть

Сергей Кириенко: Президентские гранты получат 2 тысячи социальных проектов

Текст: Татьяна Замахина
В Кремле подвели итоги первого в нынешнем году конкурса президентских грантов. Победителями стали две тысячи некоммерческих организаций (НКО) из всех регионов РФ - они получат гранты на общую сумму более 4 миллиардов рублей. И почти столько же средств добавит бизнес. Об этом сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

На участие в первом в этом году конкурсе были поданы 10 063 проекта из всех регионов страны. Свои инициативы представили 8 456 НКО. Это хорошая активность, считает Кириенко: несмотря на пандемию, гражданское общество в сложных условиях выступило достойно: некоммерческие организации "не свернули работу", показали, что могут брать на себя ответственность, помогать гражданам. Дело еще и в том, что государство на фоне пандемии приняло "беспрецедентный набор решений" для поддержки социально ориентированных НКО - это, по мнению представителя Кремля, также способствовало "явке" на конкурс.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Самым популярным направлением у победителей объяснимо стала охрана здоровья. По этой теме было поддержано 320 инициатив - победители в общей сложности получат 433,6 млн рублей. Глава Фонда президентских грантов Илья Чукалин уточнил, что, в частности, речь о проектах адресной помощи врачам, реабилитации медиков.

Также в первую тройку лидирующих грантовых направлений вошло социальное обслуживание (280 проектов на 560,8 млн рублей) и сохранение исторической памяти (258 проектов на 554,4 млн рублей).

Победившие проекты смогут стартовать уже 1 февраля, отметил Сергей Кириенко. Важно, что кроме грантов, их получатели смогут также рассчитывать на дополнительные средства. Общий объем софинансирования, которое НКО привлекли для реализации своих инициатив, в этом конкурсе составляет 3,7 млрд рублей. Таким образом, на поддержку проектов в общей сложности пойдет почти 8 млрд рублей. "Были опасения, что бизнес ничего не выделит, - поделился первый замглавы АП. - Но, напротив, у нас уникально высокий процент софинансирования". Кириенко уточнил, что на каждый рубль из президентского фонда добавляется 88 копеек из частных средств. А раньше - в ходе предыдущих десяти конкурсов - речь шла о 72 копейках на каждый рубль из фонда.

Самый большой грант - 119 млн рублей - выделяется на проект Юрия Башмета "Молодые дарования России". "Это поддержка проекта Всероссийского юношеского симфонического оркестра, образовательные программы для талантливой молодежи", - объяснил Кириенко.

Среди получателей самых крупных грантов также благотворительная организация "Справедливая помощь доктора Лизы" - 53 млн рублей. Грант в 31 млн рублей получил благотворительный фонд помощи хосписам "Вера".

А один из самых маленьких грантов (65,6 тыс. рублей) выделен на "Культурно-мотивационный проект для молодежи с ограниченными возможностями здоровья "Максимум возможностей" из Кемеровской области.

Фото: istock
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Среди победителей конкурса 40% получают гранты впервые, добавил первый замглавы АП. Из них чуть более половины уже не в первый раз принимают участие в состязании. "Вызывает уважение настойчивость и желание учиться, консультироваться с экспертами", - заметил представитель Кремля. И такую возможность в фонде таким участникам дали: несмотря на пандемию, почти 20 тыс. человек в прошлом году прошли соответствующее обучение.

Что характерно, активность проявили не только столичные НКО: 88,5 процентов организаций-победительниц - немосковские. Порадовала и "явка" на конкурс малых городов и сел - им принадлежат порядка 37% проектов, уточнил Кириенко. И это несмотря на то, что проходить экспертизу для участия в конкурсе таким организациям тяжелее. Например, 1,3 млн рублей получил проект по помощи бездомным животным в самом северном городе России Певек (Чукотка). И почти полмиллиона отправятся в поселок Искателей (Ненецкий автономный округ), где на эти деньги будут улучшать досуг школьников.

Сергей Кириенко также рассказал о новшестве: фонд начинает программу софинансирования с регионами проектов НКО - то есть на каждый региональный рубль будет добавлен рубль из фонда. Он напомнил, что в прошлом году один из победителей конкурса грантов обратился к Владимиру Путину с просьбой усилить поддержку НКО в регионах. И новая программа как раз поможет это сделать.

"Мы стимулируем руководителей регионов, чтобы у них тиражировался опыт Фонда президентских грантов", - пояснил представитель Кремля.

При этом обязательным условием для получения софинансирования станет проведение в регионах открытого приема заявок и независимой экспертизы проектов. "Если эти правила соблюдаются, то выделит регион 100 миллионов - мы им добавим 100 миллионов из фонда, то есть удвоим количество средств, которые НКО в регионах могут получить", - отметил Кириенко. Он уточнил, что подать заявки губернаторы должны до 15 февраля.

А с 1 февраля до 15 марта пройдет прием заявок на новый конкурс президентских грантов.

5 самых крупных грантов

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