Полностью победить коронавирус в 2021 году вряд ли удастся, однако при этом ситуация станет более управляемой, заявил 14 января на брифинге глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"2021 год будет еще одним годом пандемии. Это уже очевидно. Однако есть и позитивные моменты - мы уже можем управлять ситуацией. Есть вакцины, тесты, причем новые методы диагностики, а не только метод ПЦР, как было изначально. Это помогает спасать жизни и пролечивать максимальное число больных", - подчеркнул Клюге. Оценка директора Европейского бюро отличается от мнения главы программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, который накануне заявил в "Твиттере", что 2021-й может оказаться еще хуже, чем 2020 год. Райан отметил, что может увеличиться динамика передачи инфекции из-за того, что вирус будет и дальше мутировать.

Впрочем, и Клюге признает, что мутировавший штамм SARS-CoV-2 обладает повышенной способностью к передаче. VOC-202012/01 (таково обозначение нового штамма коронавируса) обнаружен уже в 25 странах Европы, включая Россию. "Как и все вирусы, по мере своей циркуляции вирус, который вызывает COVID-19, со временем меняется. Они приспосабливаются к человеку", - отметил представитель ВОЗ. В организации при этом считают, что новый штамм не более опасен, чем изначальный. "Этот вариант не оказывает существенного влияния на тяжесть заболевания, то есть при нем COVID-19 не протекает более или, напротив, менее тяжело. Он распространяется во всех возрастных группах, a детям, по имеющимся данным, повышенный риск не угрожает", - пояснил Клюге.Настораживает лишь то, что он быстрее распространяется. "Ввиду своей повышенной способности к передаче этот вариант вируса вызывает тревогу: при отсутствии более интенсивных мер контроля, которые смогут замедлить его распространение, он еще в большей степени увеличит нагрузку на учреждения здравоохранения", - подчеркнул Клюге.

Новый штамм коронавируса обнаружен уже в 25 странах Европы

Он рассказал, что за прошлый год в Европейском регионе ВОЗ было зарегистрировано свыше 26 млн подтвержденных случаев COVID-19 и свыше 580 тысяч смертей. За последние семь дней в Европейском регионе были инфицированы 1,8 млн человек. Сегодня в условиях полного общенационального карантина оказались свыше 280 млн жителей европейских стран.

Но в ВОЗ все-таки не придерживаются позиции введения именно карантинных мероприятий. Сократить распространение вируса способны элементарные и уже хорошо знакомые всем меры. Это всеобщее использование масок, ограничение массовых мероприятий, физическое дистанцирование и гигиена рук вместе с эффективной работой систем тестирования, а также расширение вакцинации.

В Европе уже 31 страна развернула кампании по вакцинации. В ВОЗ сомневаются, что за год удастся создать коллективный иммунитет. Для этого надо привить не менее 70% населения планеты. В этом году, как считают в ВОЗ, приоритет в вакцинации должен отдаваться работникам здравоохранения и людям из групп риска, в том числе хроническим больным.

Прививки

Регионы ждут вакцину

Производство нашего "Спутника V" растет, и это позволяет перейти к более широкой вакцинации населения, - сообщил вчера министр здравоохранения Михаил Мурашко. Что касается возможности сделать прививку вакциной от Moderna, Pfizer или любой другой зарубежного производства, для начала препарат должен быть зарегистрирован в нашей стране, - сообщили в Росздравнадзоре.

26 миллионов подтвержденных случаев COVID-19 было зарегистрировано за весь прошлый год в Европейском регионе ВОЗ

- На сегодняшний день в гражданский оборот выпущено более 1,6 млн доз вакцины, в ближайшее время выпуск и объемы поставок в регионы значительно вырастут, - сообщил вчера глава минздрава на селекторном совещании с регионами - там уже должны быть готовы перейти к массовой вакцинации. На этой неделе в регионы доставят более 600 тысяч доз "Спутника V", до конца января - еще 2 млн доз, уточнил Мурашко. А директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал общие цифры выпуска вакцины: сейчас, в пересчете на месяц, выпускается уже 3,5 млн. доз, а с февраля - будут все 4 млн. Одним словом, вакцины уже много, и нет повода для жалоб, что, мол, отправляем сотни тысяч доз в дальние страны, а себя пока не обеспечили.

Дело ведь не только в том, чтобы препарат физически был. Его еще нужно, не испортив, доставить хоть в Калининград, хоть на Чукотку и без помех и аккуратно использовать. Собственно, такой подготовкой регионы сейчас и занимаются: организуют дополнительные склады, организуют логистику - распределение и доставку, открывают новые прививочные кабинеты.

"Одна из важных задач - организовать работу по информированию населения о возможности пройти вакцинацию и способах предварительной записи на нее", - подчеркнул министр.

Переход к массовой вакцинации означает, что ограничений по избирательности - кому делать - станет меньше. Но там, где желающих будет больше, чем доз, очередность все же устанавливать придется. "Еще раз отмечу приоритет граждан старше 55-60 лет - им особенно важно пройти вакцинацию, чтобы избежать возможного тяжелого течения COVID-19, а также граждан с диабетом, ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями", - сказал Михаил Мурашко.

Напомним, сейчас прививки у нас делают двумя вакцинами. Это гемалеевский "Спутник V", на производство которого бросили силы нескольких наших крупных биофармацевтических предприятий, а также "ЭпиВакКорона" от ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, но этой вакцины пока производится намного меньше.