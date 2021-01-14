"2021 год будет еще одним годом пандемии. Это уже очевидно. Однако есть и позитивные моменты - мы уже можем управлять ситуацией. Есть вакцины, тесты, причем новые методы диагностики, а не только метод ПЦР, как было изначально. Это помогает спасать жизни и пролечивать максимальное число больных", - подчеркнул Клюге. Оценка директора Европейского бюро отличается от мнения главы программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, который накануне заявил в "Твиттере", что 2021-й может оказаться еще хуже, чем 2020 год. Райан отметил, что может увеличиться динамика передачи инфекции из-за того, что вирус будет и дальше мутировать.
Впрочем, и Клюге признает, что мутировавший штамм SARS-CoV-2 обладает повышенной способностью к передаче. VOC-202012/01 (таково обозначение нового штамма коронавируса) обнаружен уже в 25 странах Европы, включая Россию. "Как и все вирусы, по мере своей циркуляции вирус, который вызывает COVID-19, со временем меняется. Они приспосабливаются к человеку", - отметил представитель ВОЗ. В организации при этом считают, что новый штамм не более опасен, чем изначальный. "Этот вариант не оказывает существенного влияния на тяжесть заболевания, то есть при нем COVID-19 не протекает более или, напротив, менее тяжело. Он распространяется во всех возрастных группах, a детям, по имеющимся данным, повышенный риск не угрожает", - пояснил Клюге.Настораживает лишь то, что он быстрее распространяется. "Ввиду своей повышенной способности к передаче этот вариант вируса вызывает тревогу: при отсутствии более интенсивных мер контроля, которые смогут замедлить его распространение, он еще в большей степени увеличит нагрузку на учреждения здравоохранения", - подчеркнул Клюге.
Он рассказал, что за прошлый год в Европейском регионе ВОЗ было зарегистрировано свыше 26 млн подтвержденных случаев COVID-19 и свыше 580 тысяч смертей. За последние семь дней в Европейском регионе были инфицированы 1,8 млн человек. Сегодня в условиях полного общенационального карантина оказались свыше 280 млн жителей европейских стран.
Но в ВОЗ все-таки не придерживаются позиции введения именно карантинных мероприятий. Сократить распространение вируса способны элементарные и уже хорошо знакомые всем меры. Это всеобщее использование масок, ограничение массовых мероприятий, физическое дистанцирование и гигиена рук вместе с эффективной работой систем тестирования, а также расширение вакцинации.
В Европе уже 31 страна развернула кампании по вакцинации. В ВОЗ сомневаются, что за год удастся создать коллективный иммунитет. Для этого надо привить не менее 70% населения планеты. В этом году, как считают в ВОЗ, приоритет в вакцинации должен отдаваться работникам здравоохранения и людям из групп риска, в том числе хроническим больным.
Регионы ждут вакцину
Производство нашего "Спутника V" растет, и это позволяет перейти к более широкой вакцинации населения, - сообщил вчера министр здравоохранения Михаил Мурашко. Что касается возможности сделать прививку вакциной от Moderna, Pfizer или любой другой зарубежного производства, для начала препарат должен быть зарегистрирован в нашей стране, - сообщили в Росздравнадзоре.
- На сегодняшний день в гражданский оборот выпущено более 1,6 млн доз вакцины, в ближайшее время выпуск и объемы поставок в регионы значительно вырастут, - сообщил вчера глава минздрава на селекторном совещании с регионами - там уже должны быть готовы перейти к массовой вакцинации. На этой неделе в регионы доставят более 600 тысяч доз "Спутника V", до конца января - еще 2 млн доз, уточнил Мурашко. А директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал общие цифры выпуска вакцины: сейчас, в пересчете на месяц, выпускается уже 3,5 млн. доз, а с февраля - будут все 4 млн. Одним словом, вакцины уже много, и нет повода для жалоб, что, мол, отправляем сотни тысяч доз в дальние страны, а себя пока не обеспечили.
Дело ведь не только в том, чтобы препарат физически был. Его еще нужно, не испортив, доставить хоть в Калининград, хоть на Чукотку и без помех и аккуратно использовать. Собственно, такой подготовкой регионы сейчас и занимаются: организуют дополнительные склады, организуют логистику - распределение и доставку, открывают новые прививочные кабинеты.
"Одна из важных задач - организовать работу по информированию населения о возможности пройти вакцинацию и способах предварительной записи на нее", - подчеркнул министр.
Переход к массовой вакцинации означает, что ограничений по избирательности - кому делать - станет меньше. Но там, где желающих будет больше, чем доз, очередность все же устанавливать придется. "Еще раз отмечу приоритет граждан старше 55-60 лет - им особенно важно пройти вакцинацию, чтобы избежать возможного тяжелого течения COVID-19, а также граждан с диабетом, ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями", - сказал Михаил Мурашко.
Напомним, сейчас прививки у нас делают двумя вакцинами. Это гемалеевский "Спутник V", на производство которого бросили силы нескольких наших крупных биофармацевтических предприятий, а также "ЭпиВакКорона" от ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, но этой вакцины пока производится намного меньше.