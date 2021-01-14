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14.01.2021 21:14
Рубрика: Власть

Сменились заместители министра транспорта

Текст: Марина Трубилина

Летный директор "Аэрофлота" Игорь Чалик назначен заместителем министра транспорта, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса.

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Чалик, заслуженный пилот РФ, занимал должность заместителя генерального директора "Аэрофлота" с 2011 года.

При этом первый замминистра транспорта Александр Нерадько, курирующий сейчас отрасль, будет руководителем Росавиации.

В декабре премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление правительства, по которому министр транспорта может иметь до 8 заместителей. Ранее должности нескольких заместителей были объединены с должностями руководителей подведомственных агентств. В частности, были объединены должности первого заместителя министра и руководителя Росавиации.

Нерадько, возглавляющий Росавиацию с 2009 года, был назначен первым заместителем министра транспорта в марте 2020 года.

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