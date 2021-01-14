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14.01.2021 18:25
Рубрика: Экономика

Споры с иностранными инвесторами останутся в юрисдикции России

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 6(8357)
Конституционный суд РФ подтвердил исключительный приоритет российской судебной системы в спорах с иностранными инвесторами, если соответствующий международный договор еще не был ратифицирован и применяется временно по соглашению сторон. Соответствующее определение "Российская газета" публикует сегодня.
Фото: iStock

Вопрос об особенностях применения временных международных договоров на Сенатской площади рассматривают уже второй раз. В 2012 году с жалобой на доначисление таможенных платежей в высшую юридическую инстанцию страны обратился житель Читы Игорь Ушаков. В его деле суды общей юрисдикции опирались на временное соглашение о Таможенном союзе, которое не было официально опубликовано.

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Тогда КС постановил, что временное применение положений международного договора, которое допустимо без его ратификации, невозможно без официального опубликования текста документа. Дело Ушакова было пересмотрено.

Спустя восемь лет разъяснения по поводу данного решения потребовались уже правительству России: если договор официально опубликован, но не ратифицирован, то каковы пределы его допустимого применения?

Статья 23 ФЗ "О международных договорах РФ" допускает временное вступление в силу тех или иных норм, если об этом достигнуто соглашение сторон-участников. Однако статья 10 ФЗ "Об иностранных инвестициях в РФ" гарантирует иностранным инвесторам разрешение возникающих споров "в соответствии с международными договорами РФ" в том числе в международном арбитраже (третейском суде). И в таком случае, как полагают в правительстве РФ, возникает правовая неопределенность, поскольку с точки зрения статьи 79 Конституции РФ согласие на передачу споров в международный арбитраж означает передачу в его пользу суверенных юрисдикционных полномочий РФ. Однако наделять компетенцией рассматривать споры и изменять компетенцию судов может исключительно законодатель. Соответственно, исполнительная власть в лице правительства РФ не может передавать суверенные права международному арбитражу даже временно.

Главным условием полного вступления в силу международного договора с участием РФ является его ратификация

Таким образом, пред судьями были поставлены два вопроса: о допустимости изменения компетенций судебной власти и о возможном превышении полномочий исполнительной власти. КС признал, что постановление 2012 года нуждается в дополнительном истолковании, поскольку итоговый вывод, сделанный в нем, "может быть воспринят как указание на универсальное и притом единственное условие, при несоблюдении которого применение международного договора невозможно". И прежде всего обратил внимание органов власти на то, что "обязательства, вытекающие из временного (до ратификации и вступления в силу) применения международного договора, не идентичны обязательствам, установленным самим договором". Иными словами, договор вступит в полную силу только после завершения всех необходимых законодательных процедур, которые в том числе подтвердят его соответствие основным принципам Конституции Российской Федерации, поскольку РФ не вправе заключать международные договоры, не соответствующие ей (статьи 15, 79 и 125).

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Итак, основным условием полного вступления в силу международного договора с участием РФ является его ратификация. До принятия соответствующего федерального закона, в период заранее оговоренного временного действия соглашения, разрешение международным арбитражем споров между РФ и иностранными инвесторами, возникших в связи с осуществлением ими инвестиций и предпринимательской деятельности на территории России, не допускается.

- Конституционно-правовой смысл статьи 23 ФЗ "О международных договорах РФ", выявленный КС РФ в постановлении от 27 марта 2012 года № 8-П, в действующей системе правового регулирования не предполагает, что согласие правительства РФ на временное применение международного договора распространяется на положения, предусматривающие передачу споров между РФ и иностранными инвесторами на рассмотрение международного арбитража, - окончательно установил КС РФ.

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