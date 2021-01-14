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14.01.2021 15:45
Рубрика: Общество

Средний рост цены на жизненно необходимые лекарства не превысил 5%

Текст: Светлана Ментюкова

Средний рост цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) в 2020 году в РФ составил не более 5%. Об этом сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова на сессии Гайдаровского форума "Доступ и доступность лекарственных препаратов: потенциал для улучшения".

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"Пандемия, конечно, внесла коррективы в нашу работу, но система устояла. Запас прочности сработал в первую очередь в пользу наших пациентов. Мы столкнулись с несколькими вызовами. В самом начале - это количество препаратов. Это вызов новых препаратов, которые необходимо было зарегистрировать, которые необходимо было ввести (в оборот - прим. "РГ"), которые необходимо было применять в наших условиях. С этим со всем регуляторика справилась", - подчеркнула она.

Конечно же мы регулировали и ценовую доступность. Мониторинги, которые велись службой, контролировали рост ассортиментной и ценовой доступности лекарственных препаратов в аптечном сегменте и, конечно, доступности количества этих лекарственных препаратов в стационарном сегменте.

В среднем по итогу года средний рост цены, по мониторингу, составляет не более 5% - 4,9%. То есть в среднем эта цифра укладывается в цифру инфляции. По большому счету мы можем сказать, что система мониторинга сработала. Несмотря на то, что были перебои с некоторыми препаратами, были перебои с поставками, все таки ценовой сегмент препарата классов ЖНВЛП устоял", - сообщила она.

Самойлова также отметила, что льготные лекарства в России выдаются с отсрочкой только по 0,02% выписанных рецептов. "Мы закончили год, по сути, с теми же цифрами, которые были в 2019 году. На отсроченном обеспечении находятся в целом по стране 0,02% от выписанных рецептов. Это говорит о том, что система льготного лекарственного обеспечения устояла", - подчеркнула руководитель Росздравнадзора.

Она добавила, что сейчас у регионов на складах находится запас лекарств для обеспечения пациентов-льготников на срок от 3 до 5 месяцев.

Организаторами форума выступили РАНХиГС, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. "Российская газета" является информационным партнером форума.

Общество Здоровье Правительство Росздравнадзор Цены на лекарства

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