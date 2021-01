США внесли Xiaomi в черный список

Власти США включили девять китайских компаний в список, запрещенных для американских инвесторов из-за связей с военными. В него попали производители смартфонов Xiaomi и Comac. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно ему, американских инвесторов обяжут вывести свои активы из китайских фирм до 11 ноября 2021 года. Кроме производителей смартфонов в список попали Advanced Micro-Fabrication Equipment, Luokong Technology Corporation, Beijing Zhongguancun Development Investment Center, GOWIN Semiconductor Corp, Global Tone Communication Technology Co. Ltd и China National Aviation Holding Co. Ltd.