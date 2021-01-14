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14.01.2021 20:36
Рубрика: Спорт

Уходящая "классика"

Столичные армейцы на своей площадке победили литовский "Жальгирис" и возглавляют таблицу Евролиги
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 6(8357)
В матче 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги столичные армейцы в классическом противостоянии на своей площадке победили литовский "Жальгирис" (Каунас) - 83:73. ЦСКА продолжает возглавлять таблицу клубного первенства Старого Света с участием 18 команд. У подопечных греческого специалиста Димитриса Итудиса 15 выигрышей при четырех поражениях.

Бег времени неумолим, поэтому все меньше и меньше почитателей баскетбола помнят, как в 1980-е ЦСКА и "Жальгирис" многократно сражались в финальных сериях чемпионатов СССР. Тогда только счастливчики могли попасть на совершенно тесные для боев таких грандов пятитысячные трибуны столичного УСК ЦСКА или каунасского "Спортгалле".

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Москвичам, например, приходилось вставать ни свет ни заря, чтобы, проехав на электричках или на метро, в шесть с небольшим утра оказаться у касс спортсооружения на Ленинградском проспекте. Но там уже стояли не спавшие всю ночь, укутанные в бело-зеленые пледы литовцы. Запоздавшие прибалты за несколько часов до игры, ничуть не сомневаясь, приобретали у спекулянтов билеты за 25 (!) рублей при их номинале в полтора целковых. Для справки: зарплата инженера в то время составляла 120-150 рублей. Теперь все по-другому, баскетбольная романтика ушла. Билеты можно спокойно приобрести в интернете, ЦСКА и "Жальгирис" выступают на аренах с трибунами на 12-15 тысяч зрителей. И все же часть магии в сражениях этих клубов осталась.

На московскую игру Евролиги-2020/21 в "Мегаспорте" собрались 3120 болельщиков. По нынешним временам со всеми пандемическими ограничениями - цифра более чем внушительная. Хозяева по итогам первой половины встречи лидировали с разницей в 13 очков - 45:32. Гости под занавес третьей четверти сократили отставание до 52:60, в начале заключительной десятиминутки основного времени баскетболисты литовского клуба приблизились к армейцам на расстояние одного дальнего броска (57:60), однако попадания Дэррана Хиллиарда и метко выстрелившего с дуги Майка Джеймса свели погоню "Жальгириса" на нет.

В итоге самыми результативными у победителей стали Джеймс (21 очко), Торнике Шенгелия (18), Хиллиард (17). Лавры лучшего бомбардира команды из Каунаса достались Мариусу Григонису (16).

Поскольку на этой неделе в Евролиге проводятся так называемые сдвоенные туры, то уже сегодня ЦСКА принимает испанскую "Барселону". "Жальгирис" выступит в Санкт-Петербурге против местного "Зенита".

- Мы кардинально изменили свое отношение к защите, стали действовать более ответственно, - констатировал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после встречи с "Жальгирисом". - Наша команда была энергичнее и следовала плану. Соперник набрал всего 73 очка, причем практически не получал хороших бросков. Мы доминировали на щитах, что для нас характерно, проявили свою оборонительную идентичность. Мне понравилось, как сыграл резерв: пусть парни и не отличались большой результативностью, они здорово защищались. И в этом смысл команды - каждый помогает, сколько бы минут ему ни выделяли.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис: Мне понравилось, как сыграли наши резервисты — они здорово защищались 

"Зенит" в немецком Мюнхене уступил местной "Баварии" - 80:82. Несмотря на неудачу, питерцы (11 побед - 6 поражений) остаются в зоне попадания в плей-офф, куда выйдут восемь сильнейших участников двухкруговой "регулярки".

Во втором по значимости на континенте Еврокубке казанский УНИКС успешно начал свое выступление в группе "Н" стадии Топ-16. Команда из столицы Татарстана на выезде переиграла "Андорру", представляющую в турнире национальную федерацию Испании - 73:66. А в другой встрече этого квартета оба соперника добились трехзначной результативности. Испанский островной клуб "Гран-Канария" на своей площадке потерпел поражение от черногорского "Морнара" - 100:102. В следующем туре казанцы 20 января примут канарцев, "Локомотив-Кубань" в группе "F" сразится на выезде с итальянским "Тренто".

Единая лига

Интернациональная Единая лига, в которой выступают десять лучших российских команд и четыре зарубежных участника из Беларуси, Эстонии, Казахстана и Польши, начала продажу билетов на традиционный, уже пятый по счету "Матч Всех Звезд". Он состоится 14 февраля на площадке дворца спорта "ВТБ Арена" в столичном Петровском парке.

- В этом году для нас очень важно, чтобы "Матч Всех Звезд" стал не только ярким и запоминающимся, но и безопасным - как для зрителей, так и для его участников, - сказала генеральный директор Единой лиги, многократная чемпионка Европы в составе сборной России Илона Корстин. - В соответствии с требованиями Роспотребнадзора рассадка на арене будет осуществляться с соблюдением социальной дистанции, поэтому будет заполнено лишь 25 процентов от вместимости трибун. Продажа билетов осуществляется только в режиме онлайн.

Где будем смотреть

15 января, пятница, "Матч! Страна"

19.55. ЦСКА - "Барселона" (Испания). Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

19.55. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Жальгирис" (Каунас, Литва). Прямая трансляция.

Спорт Баскетбол

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