В матче 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги столичные армейцы в классическом противостоянии на своей площадке победили литовский "Жальгирис" (Каунас) - 83:73. ЦСКА продолжает возглавлять таблицу клубного первенства Старого Света с участием 18 команд. У подопечных греческого специалиста Димитриса Итудиса 15 выигрышей при четырех поражениях.

Бег времени неумолим, поэтому все меньше и меньше почитателей баскетбола помнят, как в 1980-е ЦСКА и "Жальгирис" многократно сражались в финальных сериях чемпионатов СССР. Тогда только счастливчики могли попасть на совершенно тесные для боев таких грандов пятитысячные трибуны столичного УСК ЦСКА или каунасского "Спортгалле".

Москвичам, например, приходилось вставать ни свет ни заря, чтобы, проехав на электричках или на метро, в шесть с небольшим утра оказаться у касс спортсооружения на Ленинградском проспекте. Но там уже стояли не спавшие всю ночь, укутанные в бело-зеленые пледы литовцы. Запоздавшие прибалты за несколько часов до игры, ничуть не сомневаясь, приобретали у спекулянтов билеты за 25 (!) рублей при их номинале в полтора целковых. Для справки: зарплата инженера в то время составляла 120-150 рублей. Теперь все по-другому, баскетбольная романтика ушла. Билеты можно спокойно приобрести в интернете, ЦСКА и "Жальгирис" выступают на аренах с трибунами на 12-15 тысяч зрителей. И все же часть магии в сражениях этих клубов осталась.

На московскую игру Евролиги-2020/21 в "Мегаспорте" собрались 3120 болельщиков. По нынешним временам со всеми пандемическими ограничениями - цифра более чем внушительная. Хозяева по итогам первой половины встречи лидировали с разницей в 13 очков - 45:32. Гости под занавес третьей четверти сократили отставание до 52:60, в начале заключительной десятиминутки основного времени баскетболисты литовского клуба приблизились к армейцам на расстояние одного дальнего броска (57:60), однако попадания Дэррана Хиллиарда и метко выстрелившего с дуги Майка Джеймса свели погоню "Жальгириса" на нет.

В итоге самыми результативными у победителей стали Джеймс (21 очко), Торнике Шенгелия (18), Хиллиард (17). Лавры лучшего бомбардира команды из Каунаса достались Мариусу Григонису (16).

Поскольку на этой неделе в Евролиге проводятся так называемые сдвоенные туры, то уже сегодня ЦСКА принимает испанскую "Барселону". "Жальгирис" выступит в Санкт-Петербурге против местного "Зенита".

- Мы кардинально изменили свое отношение к защите, стали действовать более ответственно, - констатировал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после встречи с "Жальгирисом". - Наша команда была энергичнее и следовала плану. Соперник набрал всего 73 очка, причем практически не получал хороших бросков. Мы доминировали на щитах, что для нас характерно, проявили свою оборонительную идентичность. Мне понравилось, как сыграл резерв: пусть парни и не отличались большой результативностью, они здорово защищались. И в этом смысл команды - каждый помогает, сколько бы минут ему ни выделяли.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис: Мне понравилось, как сыграли наши резервисты — они здорово защищались

"Зенит" в немецком Мюнхене уступил местной "Баварии" - 80:82. Несмотря на неудачу, питерцы (11 побед - 6 поражений) остаются в зоне попадания в плей-офф, куда выйдут восемь сильнейших участников двухкруговой "регулярки".

Во втором по значимости на континенте Еврокубке казанский УНИКС успешно начал свое выступление в группе "Н" стадии Топ-16. Команда из столицы Татарстана на выезде переиграла "Андорру", представляющую в турнире национальную федерацию Испании - 73:66. А в другой встрече этого квартета оба соперника добились трехзначной результативности. Испанский островной клуб "Гран-Канария" на своей площадке потерпел поражение от черногорского "Морнара" - 100:102. В следующем туре казанцы 20 января примут канарцев, "Локомотив-Кубань" в группе "F" сразится на выезде с итальянским "Тренто".

Единая лига

Интернациональная Единая лига, в которой выступают десять лучших российских команд и четыре зарубежных участника из Беларуси, Эстонии, Казахстана и Польши, начала продажу билетов на традиционный, уже пятый по счету "Матч Всех Звезд". Он состоится 14 февраля на площадке дворца спорта "ВТБ Арена" в столичном Петровском парке.

- В этом году для нас очень важно, чтобы "Матч Всех Звезд" стал не только ярким и запоминающимся, но и безопасным - как для зрителей, так и для его участников, - сказала генеральный директор Единой лиги, многократная чемпионка Европы в составе сборной России Илона Корстин. - В соответствии с требованиями Роспотребнадзора рассадка на арене будет осуществляться с соблюдением социальной дистанции, поэтому будет заполнено лишь 25 процентов от вместимости трибун. Продажа билетов осуществляется только в режиме онлайн.

Где будем смотреть

15 января, пятница, "Матч! Страна"

19.55. ЦСКА - "Барселона" (Испания). Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

19.55. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Жальгирис" (Каунас, Литва). Прямая трансляция.