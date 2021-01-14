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14.01.2021 09:48
Рубрика: Общество

В Лондоне обнаружили наконечник стрелы времен Ричарда I Львиное сердце

Текст: Николай Грищенко

В историческом центре Лондона - рядом с Тауэром на берегу реки Темзы оказался найден металлический наконечник стрелы, датируемой 1100-1300 годами. Находку сделала 33-летняя археолог-любитель Моника Баттлинг-Смит.

Фото: iStock
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Артефакт передан для изучения в музей Лондона.

Как сообщает издание Daily Mail, эксперты организации Portable Antiquities Scheme ведут оценку наконечника стрелы. По их мнению, стрела была выпущена из лондонского Тауэра во времена правления Ричарда I Львиное сердце и его брата - короля Джона.

Поскольку наконечник стрелы немного поврежден, то это говорит, что стрельба велась в рамках подготовки английских лучников перед их отправкой во Францию. Наконечник пробил мишень и упал в Темзу, где пролежал около 900 лет.

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