Открыта "суперземля" времен сотворения Вселенной

Международная команда астрономов обнаружила рядом с одной из старейших звезд нашей галактики удивительную "суперземлю", возраст которой лишь немногим уступает возрасту самой Вселенной. Эта горячая планета обращается вокруг своей звезды дважды за каждый земной день.

Отчет об открытии был представлен на заседании Американского астрономического общества и уже принят для публикации в журнале Astronomical Journal. Коротко же о нем рассказал сайт Калифорнийского университета в Риверсайде.

Горячая каменистая "суперземля" была обнаружена командой астрофизиков, которая специализируется на поиске планет путем анализа небесных обзоров. Однако даже для них открытие этой необычной планеты стало сюрпризом.

Сообщается, что она примерно на 50 процентов больше Земли, но при этом для ее оборота вокруг своей звезды требуется менее половины земного дня.

"Каждый день, когда вы находитесь на Земле, эта планета дважды обращается вокруг своей звезды", - говорит планетный астрофизик Стивен Кейн.

Одной из причин столь короткой орбиты является близость этой планеты к своей звезде. По этой же причине на поверхности "суперземли" держится огромная средняя температура. По оценкам ученых, она превышает 1700 градусов по Цельсию. Понято, что там слишком жарко для поддержания жизни в том виде, в котором мы ее знаем.

По словам Стивена Кейна, масса открытой планеты примерно в три раза превышает массу Земли, но при этом плотность у нее такая же, как у нашей планеты.

"Это удивительно, потому что можно было бы ожидать, что плотность будет выше, - сказал Кейн. - Однако это согласуется с представлением о том, что открытая планета чрезвычайно стара. Чем старше планета, тем менее плотной она может быть, потому что при ее формировании было не так много тяжелых элементов".

Ученый пояснил, что тяжелые элементы образуются в результате реакций синтеза в звездах по мере их старения. В конце концов, звезды взрываются, рассеивая эти элементы, из которых формируются новые звезды и планеты.

Добавим, что открытая планета получила обозначение TOI-561b - в честь транзитного спутника TESS Object of Interest (TOI), предназначенного для поиска экзопланет. На сегодня она является одной из старейших твердых планет, которые когда-либо были обнаружены.

Ее возраст почти равен возрасту Вселенной. Уже сам по себе данный факт доказывает, что Вселенная начала формировать твердые планеты почти с момента своего создания 14 миллиардов лет назад.

Существование планеты TOI-561b было подтверждено данными обсерватории WM Keck, расположенной на Гавайях. Оборудование этой обсерватории также помогло астрофизикам рассчитать массу, плотность и радиус "суперземли".

"Информация о внутренней части планеты дает нам представление о том, пригодна ли ее поверхность для такой жизни, какой мы ее знаем, - резюмирует Кейн. - Хотя эта конкретная планета вряд ли может быть заселена сегодня, она может быть предвестником множества твердых миров, которые еще предстоит открыть вокруг самых старых звезд нашей галактики".