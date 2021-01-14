Ученые: Обезьяны-воровки научились отличать дорогие вещи от не особо нужных

Если вы когда-нибудь окажетесь в храме Улувату на Бали, будьте осторожны: в любую минуту вас могут обчистить… местные макаки-крабоеды. Как выяснили ученые канадского Университета Летбриджа, за долгое время контактов с людьми эти обезьянки научились воровать не абы что, а именно очень дорогие вещи, без которых человек точно не уйдет и вынужден будет расплатиться едой.

Как пишет газета Guardian со ссылкой на профессора Жан-Батиста Лека, макаки больше всего предпочитают воровать электронику, например - мобильные телефоны, а также кошельки и увеличительные очки. А вот всякие пустые сумки от фотоаппаратов, которые туристы нередко оставляют без присмотра, или шпильки для волос, которые легко можно вытащить у зазевавшейся леди, их интересуют в меньшей степени.

"Эти обезьяны стали экспертами в похищении их (дорогих предметов - прим. "РГ") у рассеянных туристов, которые не прислушались к рекомендациям персонала храма хранить все ценные вещи в сумках на молнии, прочно привязанными к шее и спине", - сказал Лека.

Команда ученых под его началом снимала взаимодействие макак и посетителей храма в течение 273 дней. В ходе наблюдений они отметили, что за более дорогие предметы обезьянки обычно требуют и большего количества еды в качестве выкупа. За не очень дорогие они соглашаются и на меньшее вознаграждение. На "торги" уходит обычно несколько минут. Но был случай, когда возвращения украденного человеку пришлось ждать порядка 25 минут, из которых 17 ушли на "переговоры".