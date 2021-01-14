Астрономы впервые увидели угасание галактики

Международная группа астрономов случайно нашла ответ на вопрос, почему в больших галактиках внезапно, по необъяснимой причине перестают рождаться звезды. Впервые исследователи наблюдали гигантское газовое излучение в далекой галактике.

Как сообщается в журнале Nature Astronomy, эксперты из команды Аннаграции Пульиcи (Даремский университет, Великобритания) были первыми, кто наблюдал в далекой галактике гигантское газовое излучение.

Галактика выбросила почти половину необходимого для звездообразования газа. Причина этого, считают ученые, - столкновение с другой галактикой.

Открытие было сделано случайно. С помощью комплекса телескопов ALMA (Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array), расположенных на плато на высоте 5000 метров в чилийской пустыне Атакама, команда астрономов зафиксировала признаки холодного газа в сотнях далеких галактик и неожиданно обнаружила галактику с очень необычным газовым потоком.

Эта галактика, получившая название ID2299, находится так далеко, что ее свет идет к Земле около 9 миллиардов лет. Измерения ALMA показывают, что вещество выбрасывается из ID2299 в количестве, эквивалентном 10 000 Солнц в год. По словам исследователей, в целом эта ID2299 теряет очень много холодного газа, примерно 46% всех его запасов в галактике. Так как одновременно в далекой галактике все еще идет процесс звездообразования, то оставшийся в ней газ будет быстро израсходован, и, по словам Пульиcи, в результате ID2299 должна будет погаснуть менее чем за сто миллионов лет.

Как показывает дальнейший анализ наблюдений ALMA, гигантский выброс газа является результатом столкновения двух галактик, результат которого - образование ID2299.

Команда пришла к выводу, что столкновения галактик и возникающие в результате потоки газа являются основной причиной внезапного исчезновения звездообразования в больших галактиках. "До сих пор неясно, какие физические процессы ответственны за это внезапное прекращение звездообразования", - пишут авторы статьи.

До сегодняшнего дня считалось, что за выброс звездообразующего вещества из галактики в окружающее пространство отвечают звездные ветры и сверхмассивные черные дыры в центрах галактик.

Однако наблюдения команды и компьютерное моделирование показывают, что в выбросах звездообразующего материала могут быть виноваты и слияния галактик. В связи с новыми данными, убеждены авторы статьи, придется пересмотреть "наше понимание того, как угасают галактики".