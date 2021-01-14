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14.01.2021 11:59
Рубрика: В мире

В Египте девушек осудили на два года за танцы в Tik Tok

Текст: Александр Саможнев

Использование платформы Tik Tok, позволяющей создавать короткие видео, может быть нежелательным в некоторых странах. В Египте в июле 2020 года суд приговорил Мауаду аль-Адам и Ханин Хуссам к двум годам тюремного заключения и штрафу в 20 тысяч долларов за танцы в популярной сети, сообщает портал 20min.ch.

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Девушки вели себя непристойно и "нарушили семейные ценности", гласит вердикт суда. По счастливой случайности апелляционный суд отменил строгое наказание. Трое других обвиняемых по тому же делу также были оправданы, пишет издание Al Ahram.

Арест двух любительниц Tik Tok, имеющих миллионы поклонников в социальных сетях, вызвал значительный общественный резонанс. Видеозаписи показывают, как они танцуют, поют или шутят с друзьями. В июне в Египте к трем годам тюрьмы и штрафу была приговорена танцовщица живота "за распространение непристойных фотографий и видеоматериалов". Дама опровергла обвинения. Она показала на суде, что мобильный телефон был украден, а изображения опубликованы в Сети без ее согласия.

В Египте в 2018 году ввели в действие закон о борьбе с преступностью в интернете. Власти получили большую свободу в цензуре веб-сайтов в целях борьбы с терроризмом. В 2020 году было заблокировано в общей сложности 500 сайтов. В соответствии с законом, содержание, нарушающее "семейные ценности и ценности, поддерживаемые египетским общество", также может наказываться тюремным заключением на срок не менее шести месяцев и минимальным штрафом в размере трех тысяч долларов.

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