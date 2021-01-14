В Голливуде снимается сиквел фильма Тимура Бекмамбетова "Поиск"

Вот уже второй год, как можно говорить о том, что пришло время Тимура Бемамбетова. И это вам не "Елки" с продолжениями. Формат ScreenLife, когда действие фильма или сериала происходит на экране компьютера, Бекмамбетов с командой освоили довольно давно. Но в пандемию он оказался востребован более других.

Тройка самых известных фильмов, сделанных "Тимуром и его командой" в таком формате - "Убрать из друзей", "Профиль" и "Поиск". Все они отмечены наградами престижных фестивалей и хорошо монетизировались. Взять хотя бы "Поиск". Его премьера состоялась на фестивале Sundance в 2018 году. Прям там же, по итогам фестиваля, его купила компания Sony. B результате покупка фильма стала одной из самых успешных сделок за всю историю Sundance: "Поиск" собрал около 75 млн долларов в мировом прокате при бюджете до 1 млн долларов.

Sony, сообразив, что в наше время формат ScreenLife более, чем востребован, сегодня обнародовала информацию о том, что снимет сиквел фильма "Поиск" - то есть продолжение успешного проекта. Режиссерами "Поиска-2" станут Уилл Меррик и Ник Джонсон. Это будет их дебют. Ранее они работали в съемочной группе фильма "Взаперти" режиссера Аниша Чаганти. Главную роль в картине, которая вышла на сервисе Hulu в 2020-м году сыграла Сара Полсон. Аниш Чаганти и режиссер первого "Поиска". А в продолжении он будет сопродюсером вместе с другими продюсерами первого фильма - Тимуром Бекмамбетовым, Натали Касабян, Севом Оганяном и Адамом Сидманом.

Голливудская пресса сегодня пишет о проектах Бекмамбетова больше, чем российская. Еще бы, ведь он "подсадил" на формат ScreenLife сразу две крупные студии - Sony и Universal. Недавно сообщалось, и "РГ" писала об этом, что с Universal подписан контракт на создание сразу пяти фильмов. Кроме того, Бекмамбетов приохотил к новому формату и Болливуд. Хотя в конце января все заговорят о новом ScreenLife-проекте Бекмамбетова "Ромео и Джульетта" (он вошел в программу Sundance в этом году), все же интересно, что будет во второй части "Поиска".

В первом фильме рассказывается об отце, у которого пропала дочь, и он нашел ее, в частности, благодаря тому, что пользовался ее компьютером. Главные роли сыграли Джон Чо и Дебра Мессинг. Говорится, что в новом фильме будет совсем другая история, при том, что творческая команда останется прежней. Но в основном сюжет держится в тайне. Съемки начнутся весной этого года. Придется "отвлечься" на "Ромео и Джульетту" и пофантазировать о том, каков будет для Бекмамбетова 2021 год. Потому что в 2020-м он, как востребованная персона, был приглашен возглавлять жюри двух крупных российских кинофестивалей. Московского Международного кинофестиваля и Московского Международного Еврейского кинофестиваля, на открытии которого представил ни много ни мало Библию в ScreenLife-формате. Еще один новый проект. О нем также писала "РГ".