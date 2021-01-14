В Госдуму внесен проект о дополнительных социальных гарантиях для мигрантов

Она напомнила, что МВД имеет право аннулировать документы о временном проживании, виде на жительство мигрантов за ряд нарушений. Среди таких оснований - неоднократное (более двух раз за год) привлечение к ответственности за нарушения общественного порядка, а также за нарушения режима пребывания иностранных граждан в РФ или порядка осуществления ими трудовой деятельности. Таким иностранным гражданам может быть запрещен въезд в РФ в течение пяти лет.

Кроме того, основанием для отказа является совершение административного правонарушения, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

В законопроекте предлагается запретить распространение действия этих пунктов на иностранных граждан, у которых среди россиян есть близкий родственник (он должен постоянно проживать в стране).

Автор указала, что сейчас, вынося решение, разрешать ли въезд в РФ, уполномоченные органы не принимают во внимание то, что у иностранного гражданина или лица без гражданства на территории РФ постоянно проживает семья, состоящая из граждан РФ.

Согласно пояснительной записке, проект направлен на обеспечение иностранцев правовыми гарантиями на семейную жизнь со своими близкими родственниками.

Костенко отметила, что на недопустимость нарушения семейных прав иностранных граждан и лиц без гражданства уже указывали Верховных суд РФ и Конституционный суд.