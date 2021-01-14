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14.01.2021 15:22
Рубрика: Власть

В Госдуму внесен законопроект о QR-кодах для памятников ВОВ

Текст: Татьяна Замахина
Желающие смогут получить историческую справку о памятниках Великой Отечественной войны при помощи QR-кода. На это направлен законопроект, который внесла в Госдуму вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая ("Единая Россия").
Фото: Илья Тимин/РИА Новости Фото: Илья Тимин/РИА Новости
Фото: Илья Тимин/РИА Новости

Она предлагает нанести на каждый памятник код - при помощи мобильного устройства заинтересованный гражданин сможет получить доступ к исторической информации, документам, фото и видео о событиях и героях, в честь которых был установлен тот или иной объект.

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- Это позволит каждому не только увидеть и ознакомиться с памятным местом, но и прикоснуться к живой истории тех событий, узнать подробности того, что происходило в конкретном селе или городе, на каждой пяди земли, спасенной и сохраненной для будущих поколений, - заявила Ирина Яровая. - Это новый формат знаний и живого эмоционального восприятия значимых для всех поколений событий.

Она также отметила, что цифровые технологии позволяют на простом и доступном носителе давать доступ к развернутой и объемной информации.

Согласно законопроекту, порядок установки обозначений на памятниках будет определяться правительством РФ.

По мнению Яровой, реализация инициативы будет способствовать сохранению памяти о защитниках Отечества, обеспечению защиты исторической правды и недопущению умаления значения подвига нашего народа.

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- Данная информация будет также полезна для развития образовательной, культурно-просветительской и туристической сфер, - указала парламентарий. - Это позволит создать удобный дополнительный мобильный формат распространения достоверной информации о значимых для нашей страны исторических событиях, в том числе среди иностранных туристов и за рубежом.

Кроме того, предлагается уточнить нормы о порядке составления и содержания паспортов воинских захоронений, а также - полномочия региональных властей по сохранению и доступности памятников Великой Отечественной войны.

Автор сообщила, что законопроект поддержан Минобороны, Минкультуры и Минюстом, а также фракцией "Единая Россия".

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