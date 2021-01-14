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14.01.2021 20:15
Рубрика: Власть

Гарнизон среди гор

В Карабахе для миротворцев строят пять городков
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 6(8357)
Для российских миротворцев в Нагорном Карабахе построят еще пять блочно-модульных городков. В них планируют разместить более 540 военных.

Опыт подобного строительства в Карабахе у специалистов материально-технического обеспечения Минобороны РФ уже имется. В начале этой недели тыловики сдали в эксплуатацию такой же городок на 60 военных в районе села Каракенд . А в последний день 2020 года в строй ввели сразу два подобных объекта - в Степанакерте и Гетаване. Там живут более 300 наших миротворцев.

Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС
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В Минобороны России рассказали, что типовые домики для таких городков изготовлены специализированными промышленными предприятиями в соответствии с требованиями ГОСТа и технических условий. Они отвечают всем установленным нормам и требованиям. В каждом модуле есть электроснабжение, автономное отопление, санузлы, водоснабжение и водоотведение.

Места проживания миротворцев оборудовали комплектом мебели. В него входят кровати, шкафы, кухонный гарнитур, столы и стулья, душевая кабина. Имеется даже бытовая техника - электроплита, холодильник, стиральная машина, микроволновая печь, телевизор, кондиционер и бойлер. На территории каждого военного городка есть спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, сушилка, комната для чистки обмундирования, помещение для досуга, канцелярия, кладовая для имущества, столовая, продуктовый склад.

В Минобороны России отметили, что в типовых блочно-модульных городках наши военннослужащие могут жить как в регионах с низкими температурами, так и в странах с жарким климатом.

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