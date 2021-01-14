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14.01.2021 11:15
Рубрика: В мире

В Кении обнаружили 16 новых штаммов коронавируса

Текст: Екатерина Забродина

ВОЗ срочно подключилась к расшифровке генома мутировавших штаммов коронавируса, которые были выявлены в Кении. Как сообщает ТАСС со ссылкой на кенийское издание East African Journal, речь идет о 16 вариантах, из которых четыре "особенно агрессивны".

Фото: iStock
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Все новые штаммы обнаружились еще в конце года на юго-востоке страны. Как утверждают в Кенийском институте медицинских исследований, они до сих пор "не встречались в других частях мира". Уникальные штаммы отличаются способностью к быстрому распространению, а еще они представляют проблему для лабораторий, поскольку выявить их на раннем этапе заболевания очень непросто. При этом "кенийские" штаммы не надо путать с "британскими", которые недавно были обнаружены на Альбионе и в ЮАР.

Кенийские медики отмечают, что мутация уже вызвала волну заболеваний в округе Таита. Не исключено, что всю страну ждет теперь лавинообразный всплеск эпидемии. Всего в Кении заболели почти 100 тысяч человек, более 1700 пациентов умерли.

В мире Африка Кения Пандемия коронавируса COVID-19

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