В Китае впервые за восемь месяцев умер пациент с COVID-19

Власти Китая зарегистрировали 13 января смерть пациента от осложнений, вызванных коронавирусом. Информация об этом опубликована на сайте Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным ведомства, в Китае не было летальных исходов среди больных COVID-19 с 16 мая 2020 года. Китайские СМИ уточняют, что пациент скончался в провинции Хэбэй, пишет ТАСС.

Всего за минувшие сутки в КНР зафиксировано 138 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них 14 - ввозные: восемь в Шанхае, три в провинции Гуандун, по одному в Пекине, провинции Хэнань и Гуанси-Чжуанском автономном районе. Еще 124 случая являются внутренними: 81 - в провинции Хэбэй, 43 - в провинции Хэйлунцзян.

По последним данным, общее число подтвержденных случаев вызываемого коронавирусом заболевания в материковом Китае составляет 87,8 тысячи. Скончались более 4,6 тысячи человек.