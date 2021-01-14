В Минфине рассказали о потенциале снижения налоговой нагрузки

Потенциала для существенного снижения налоговой нагрузки в России сейчас нет, поскольку ее уровень ниже, чем во многих других экономиках мира. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов на Гайдаровском форуме.

"Если мы говорим о долгосрочном потенциале у государства по снижению налоговой нагрузки, то такого долгосрочного потенциала нет. Если в моменте появляются какие-то излишки, то, конечно, их надо направлять на развитие экономики, но фискальные меры должны быть долгосрочными, и мы должны понимать, что у нас на эти меры стимулирующего характера есть долгосрочный источник. Вот таких долгосрочных источников я сейчас не вижу", - сказал Сазанов.