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14.01.2021 14:23
Рубрика: Экономика

В Минфине рассказали о потенциале снижения налоговой нагрузки

Текст: Роман Маркелов

Потенциала для существенного снижения налоговой нагрузки в России сейчас нет, поскольку ее уровень ниже, чем во многих других экономиках мира. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов на Гайдаровском форуме.

Фото: РИА Новости
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"Если мы говорим о долгосрочном потенциале у государства по снижению налоговой нагрузки, то такого долгосрочного потенциала нет. Если в моменте появляются какие-то излишки, то, конечно, их надо направлять на развитие экономики, но фискальные меры должны быть долгосрочными, и мы должны понимать, что у нас на эти меры стимулирующего характера есть долгосрочный источник. Вот таких долгосрочных источников я сейчас не вижу", - сказал Сазанов.

Экономика Финансы Налоги

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