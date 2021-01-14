В Минздраве допустили послабления для привившихся от коронавируса

В Минздраве допустили, что сертификат о вакцинации от COVID-19 будет давать некоторые послабления. Такое мнение высказал ТАСС замглавы ведомства Евгений Камкин в рамках Гайдаровского форума.

Сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции жители РФ могут получить в личном кабинете на портале госуслуг. Если дальше будут какие-то решения приняты в плане того, чтобы этот сертификат являлся документом, определяющим право на перемещение, посещение каких-то мероприятий, не исключено рассмотрение такой возможности, сказал Камкин. Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что правительство региона будет выдавать привитым жителям бейджи, которые освободят их от необходимости носить медицинскую маску в общественных местах.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что сведения о лицах, привитых от коронавируса, вносятся в регистр вакцинированных, и электронный прививочный сертификат на портале госуслуг выдается в автоматическом режиме.