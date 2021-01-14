В Москве будут судить организаторов нелегальной миграции

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Генпрокуратуре, прокуратура Москвы утвердила обвинительные заключения по уголовным делам семи участников организованной группы, которые поставили на фиктивный учет в Москве 167 тысяч мигрантов.

Они обвиняются в организации незаконной миграции, фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ и получение взятки.

С двумя обвиняемыми столичная прокуратура заключила досудебные соглашения о сотрудничестве, в рамках которых они изобличили других соучастников преступления. А также дали подробные показания о преступной деятельности должностного лица, впоследствии привлеченного к уголовной ответственности, в том числе за получение взятки.

Как отметили в надзорном ведомстве, по версии следствия, участники ОПГ передали в ГУ МВД России по Москве в электронной форме заведомо ложные сведения о месте пребывания иностранных граждан для постановки их на миграционный учет. Согласно этим документам, принимающей стороной иностранцев выступали фирмы и индивидуальный предприниматель, а местом их пребывания указывалось помещение, расположенное на проспекте 40 лет Октября.

За свои услуги злоумышленники получали от 2,5 до 5 тысяч рублей. В результате в период с сентября 2018 года по ноябрь 2019 года соучастники организовали незаконное пребывание не менее 167 тысяч иностранных граждан.

Как подчеркнули в надзорном ведомстве, незаконная деятельность организованной группы была пресечена столичными правоохранительными органами при координирующей роли прокуратуры Москвы.

Организатор преступной схемы от органов предварительного расследования скрылся, в настоящее время осуществляется его розыск. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

В ближайшее время уголовные дела будут направлены в Люблинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.