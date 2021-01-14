В Норвегии 23 человека скончались после прививки вакциной Pfizer

Норвежские медики выясняют обстоятельства смерти 23 человек вскоре после их вакцинации от коронавируса американо-немецким препаратом Pfizer. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное Агентство лекарственных средств.

Причины летального исхода у 13 пациентов уже удалось установить. Прямую связь с использованием вакцины Pfizer в агентстве не отрицают. Там рассказали, что во всех случаях речь идет о пожилых людях старше 80 лет (судя по всему - об обитателях домов престарелых, которых начали прививать первыми). Они страдали хроническими заболеваниями, которые обострились вследствие "обычных побочных действий вакцины".

При этом у представителя агентства Стейнара Мадсена, которого цитирует телекомпания NRK, смертельные случаи "не вызывают особой тревоги". По его словам, фактор риска у вакцины Pfizer "невелик - за небольшими исключениями", если здоровье возрастного пациента ослаблено.