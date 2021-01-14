В Подмосковье от хозяина сбежал волк

Жители Подмосковья испуганы появлением волка на одной из улиц Одинцова. Как рассказал агентству "Москва" и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, судя по кадрам из соцсетей, это опасный метис волка и собаки.

По данным министерства, ближайшие к Одинцову дикие волки обитали в лесах под Можайском. "Но проделать путь из Можайска в Одинцово достаточно сложно, поэтому мы можем предположить, что данное животное принадлежит частному владельцу", - уточнил Сергей Воскресенский. При этом он отметил, что содержание волков запрещено.

При встрече с волком людям необходимо как можно скорее предупредить полицию и ветеринарные службы. В район, где замечен волк, прибыли специализированные группы по отлову хищников.