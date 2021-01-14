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14.01.2021 08:47
Рубрика: Экономика

В праздники по стране путешествовали порядка 10 млн россиян

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Путешествовать по стране в новогодние и рождественские праздники отправились порядка десяти миллионов россиян. Такие данные привел вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Фото: Антон Подгайко / РИА Новости
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"Около десяти миллионов человек путешествовали по стране в период новогодних и рождественских праздников. При этом россияне выбирали в основном активный отдых на природе или оздоровительный туризм вместо традиционных экскурсий по городам", - цитирует вице-премьера ТАСС.

Он добавил, что позитивная динамика, в том числе, обусловлена желанием наших сограждан провести праздники активно, с пользой для здоровья и в основном за городом после самоизоляции или ограничительных мероприятий в период пандемии.

"Лыжи, сноуборд, конные и пешие прогулки, санаторно-курортные программы и термальные источники - наиболее востребованные виды отдыха с начала нового года", - сообщил Чернышенко. По его словам, доля российских туристов, предпочитающих на Новый год посещать горнолыжные курорты России, в этом году составила 23% против 8% годом ранее.

"Загрузка загородных отелей по стране составила в среднем 70-90%. Между тем ограничительные меры, введенные в некоторых регионах, сказались на проведении массовых гуляний, развлекательных мероприятий. Кроме этого, изменилась работа предприятий питания, музеев и других традиционных мест притяжения туристов. В связи с этим в среднем городские гостиницы были заполнены на треть, в то время как в прошлые новогодние каникулы этот показатель был на уровне 80%", - сказал зампред правительства.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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В Москве, по данным Ростуризма, загрузка отелей в новогодние каникулы составила около 30%, в Санкт-Петербурге - 20% против 95% и 78% соответственно годом ранее. Самыми популярными направлениями, помимо Черноморского побережья, горных кластеров Красной поляны и Северного Кавказа, стали горнолыжные курорты Алтая, Хибин, Сахалина, а также познавательные маршруты Татарстана и Калининградской области, сообщил вице-премьер.

Кроме того, отметил Дмитрий Чернышенко, во многих регионах праздничные мероприятия проходили в онлайн-формате. Так, седьмого января в Санкт-Петербурге впервые в дистанционном режиме прошел международный Петровский фестиваль огня "Рождественская звезда", который посмотрели зрители из 140 стран.

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