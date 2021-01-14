В Приморье выявили первый в этом году очаг африканской чумы свиней

В Черниговском районе Приморья выявили первый в этом году очаг африканской чумы свиней. Со ссылкой на данные управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Интерфакс сообщает, что случай заболевания АЧС зарегистрирован в дикой природе.

В конце прошлого года краевые власти информировали о ликвидации всех очагов АЧС.

За второе полугодие 2020 года в Приморье было зафиксировано 68 заболевания, 46 из них - в личных подсобных хозяйствах. Специалисты изъяли около 1800 животных.

Впервые вирус был зафиксирован в регионе в 2019 году.