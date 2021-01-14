В России создадут 1200 новых предприятий по обращению с отходами

Федеральная схема по обращению с отходами, принятая в России, потребует создать 1200 новых предприятий в дополнение к 1800 существующих, значительной части которых потребуется модернизация. Об этом сообщил гендиректор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев, выступая на "Гайдаровском форуме".

"Для реализации стоящих перед отраслью задач: доведение уровня сортировки отходов до 100% и двукратное сокращение захоронений на полигонах - в стране создана федеральная схема по обращению с отходами, в которую включены все и существующие, и перспективные (или создаваемые) объекты, - сказал Денис Буцаев. - Она предусматривает создание 1200 предприятий к тем 1800, которые уже работают сейчас. Но и многим действующим потребуется модернизация".

Твердые коммунальные отходы, с которыми имеют дело переработчики, по данным Дениса Буцаева, почти на треть состоят из остатков пищевых продуктов, на 20% - из разнообразной макулатуры, на 11-12% - из пластика.

"Около 30% твердых коммунальных отходов невозможно превратить во вторичные материальные ресурсы, - добавил Денис Буцаев. - Но остальные можно и нужно восстанавливать. Большинство видов пластика можно использовать повторно до семи раз, а стекло, алюминий, железо - бесконечно. Но для этого нам нужна инфраструктура".

Сейчас из 60 млн тонн собранных отходов на сортировку попадает около 18 млн тонн, а во вторичный оборот удается вернуть только 2,7 млн тонн, признал Денис Буцаев. По его оценке, для повышения эффективности обращения с отходами потребуется существенное финансирование - как бюджетное, так и внебюджетное. Потому что решить все проблемы за счет собранной с населения оплаты и неправильно, и невозможно, уверен глава ППК РЭО.

Отрасль по обращению с отходами - низкомаржинальная, вложения в нее могут окупиться через 12-15-18 лет, полагает Денис Буцаев. Одним из источников таких денег может быть фонд, который возникнет при реализации принятой в конце прошлого года новой концепции расширенной ответственности производителей.

Кроме того, большую роль в успехе реформы будет играть ответственное отношение к делу потребителей и производителей. Первым надо поменять отношение к мусору и воспринимать его как товар, ценные материальные ресурсы, считает Буцаев. А вторым - разрабатывать новые товары и способы его упаковки с учетом интересов экологии.

"Зачастую решая маркетинговые задачи компании создают себе и нам большие экологические проблемы", - пояснил Денис Буцаев. В качестве примера он привел производителей игрушек. Чтобы произвести впечатление на юных покупателей они могут так упаковать товар, что сама игрушка просто потеряется в огромной пластиковой коробке. При этом родители зачастую вскрывают и выбрасывают ее прямо в магазине, чтобы не таскать огромную тару ради ее весьма компактного содержимого.

Организаторами форума выступают РАНХиГС, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.