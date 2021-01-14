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14.01.2021 20:40
Рубрика: Общество

В России создан первый центр мирового уровня в области гуманитарных наук

Текст: Мария Агранович
На Гайдаровском форуме, который проходит Москве в эти дни, объявили о создании научного Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Впервые научный центр мирового уровня создан в области гуманитарных и социальных наук как часть национального проекта "Наука". Это консорциум из четырех организаций - Высшей школы экономики, РАНХиГС, МГИМО, Института этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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"Впервые за долгие годы государство поддержало создание научного центра мирового уровня, который фиксируется на человеке и проблемах общественного развития", - отметил ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов.

Он подчеркнул, что традиционно наиболее сильными считаются позиции России в математике, физике, естественных науках, и в обществе есть ложное ощущение отсталости в области социальных наук. Но в последние 10-15 лет, по словам Кузьминова, Россия сделала огромный шаг вперед именно в области социальных и гуманитарных исследований.

"Вслед за физикой и математикой значительно продвинулись социальные науки, и к ним подтягиваются науки гуманитарные, - это видно по позициям российских вузов в мировых рейтингах", - сказал ректор ВШЭ.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
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Ректор РАНХиГС Владимир Мау отметил, что новый центр должен ответить на глобальные вызовы, с которыми сталкивается человечество. "Это проект, который̆ вырос из нашего сотрудничества. Это не искусственное объединение. В основе разные аспекты человека - антропология, экономика, гуманитарные науки, энергетика, демография. Речь о комплексном исследовании человека. Это одно из важнейших и приоритетных научных исследований в современном мире", - считает он.

По словам ректора МГИМО Анатолия Торкунова, в рамках исследований в центре будут ставить вопрос о связи между проблемами человеческого капитала и рядом крупных международных проблем, в частности проблемой неравенства в мире.

Общество Наука Общество Образование

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