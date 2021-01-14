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14.01.2021 17:00
Рубрика: В мире

В Саудовской Аравии появится линейный город без машин

Текст: Константин Волков
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман обнародовал план создания линейного города длиной 100 миль (161 километр), который будет вытянут вдоль одной прямой. Об этом он заявил в видеопрезентации. Строительство должно начаться в первом квартале нынешнего года.

Город с названием The Line (Линия) возведут на северо-западе королевства рядом с побережьем Красного моря. Предполагается, что The Line станет частью мегапроекта Neom, на канале которого в YouTube, размещена видеопрезентация, полностью автоматизированного региона, получающего энергию от возобновляемых источников, который называют городом будущего. Мухаммед бин Салман является председателем совета директоров Neom и главным куратором этого проекта стоимостью 500 миллиардов долларов.

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The Line будет состоять из связанных между собой городских модулей, а все жители расположатся в пределах пяти минут ходьбы от основных объектов, необходимых для жизни. При этом на поверхности города не будет ни машин, ни улиц - только пешеходные зоны. Всю инфраструктуру спрячут под землей, где сделают транспортный уровень, на котором будет курсировать высокоскоростной транспорт, управляемый искусственным интеллектом (ИИ). На инфраструктурном уровне расположат все необходимые городу службы.

Население The Line должно составить примерно один миллион человек. Предполагается, что ИИ будет постоянно анализировать функционирование города и предлагать улучшения. Из конца в конец 160-километрового города можно будет добраться за 25 минут.

Концепция линейного города впервые описана испанским урбанистом-планировщиком Арутро Сориа-и-Мата в начале XX века, но наибольшее распространение она получила в раннем СССР, где ее продвигал архитектор, революционер и высокопоставленный советский чиновник Николай Милютин. По этой концепции в Советском Союзе был отстроен после Великой Отечественной войны Волгоград, а также возведены Набережные Челны в Татарстане.

В мире Ближний Восток Саудовская Аравия РГ-Видео

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