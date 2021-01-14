В Швеции мигрантов обязали выучить шведский язык

В Швеции разработан законопроект, согласно которому лица, подающие заявление на получение шведского гражданства, должны будут доказать знание шведского языка.

Предполагается, что перед подачей документов на получение гражданства нужно будет пройти тест. Первая часть экзамена, посвященная владению языком, будет стоить 2000 крон, вторая - на проверку знаний о гражданском обществе королевства - 500 крон.

Требования довольно высокие. Иностранцам надо будет подтвердить владение шведским языком на уровне А2 для устной и письменной речи, что соответствует второму уровню из шести степеней владения языком. Такие требования будут применяться к лицам от 16 до 66 лет, за исключением лиц с ограниченными возможностями.

Как отмечают политологи, закон простимулирует мигрантов на изучение шведского языка, что в дальнейшем будет способствовать их трудоустройству и адаптации к обществу.

В скором времени данный законопроект будет рассмотрен парламентом.