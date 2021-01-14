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14.01.2021 10:09
Рубрика: В мире

В Швеции мигрантов обязали выучить шведский язык

Текст: Надежда Ермолаева
Фото: AP Photo/Andrew Medichini Фото: AP Photo/Andrew Medichini
Фото: AP Photo/Andrew Medichini

В Швеции разработан законопроект, согласно которому лица, подающие заявление на получение шведского гражданства, должны будут доказать знание шведского языка.

Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Предполагается, что перед подачей документов на получение гражданства нужно будет пройти тест. Первая часть экзамена, посвященная владению языком, будет стоить 2000 крон, вторая - на проверку знаний о гражданском обществе королевства - 500 крон.

Требования довольно высокие. Иностранцам надо будет подтвердить владение шведским языком на уровне А2 для устной и письменной речи, что соответствует второму уровню из шести степеней владения языком. Такие требования будут применяться к лицам от 16 до 66 лет, за исключением лиц с ограниченными возможностями.

Как отмечают политологи, закон простимулирует мигрантов на изучение шведского языка, что в дальнейшем будет способствовать их трудоустройству и адаптации к обществу.

В скором времени данный законопроект будет рассмотрен парламентом.

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