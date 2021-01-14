В столице Бельгии протестующие подожгли полицейский участок

В столице Бельгии Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки. Поводом к ним стала гибель задержанного мужчины в одном из полицейских участков.
Днем в среду, 13 января, в Брюсселе произошли демонстрации против полицейского насилия. Однако к вечеру они переросли в столкновения с правоохранителями. В результате манифестанты подожгли полицейский участок. Кроме того, они начали забрасывать силовиков камнями, в том числе в тот момент, когда в месте противостояния оказался автомобиль короля Бельгии.
Инцидент с 23-летним мужчиной по имени Ибрагим произошел еще на минувшей неделе. Его задержали после того, как он отказался представить полицейским документы и решил бежать. В участке ему стало плохо, он потерял сознание и умер. Спасти задержанного правоохранители не смогли из-за сломанного дефибриллятора, отмечает РИА Новости.
Chaos in Brussel #EU shithole pic.twitter.com/MPTePC2Gwj— Bas🤨 parler 👉@svdm (@s_v_d_m_) January 13, 2021
Geen bestorming v/h #Captool in de hoofdstad v/d #USA, #Washington, maar gewoon rellen met allochtonen vandaag in onze eigen hoofdstad #Brussel. Wedden dat de verontwaardiging v/ pers en politiek heel wat minder zal zijn... pic.twitter.com/hZn13EK9xe— Filip Dewinter (@FDW_VB) January 13, 2021