В столице Бельгии протестующие подожгли полицейский участок

В столице Бельгии Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки. Поводом к ним стала гибель задержанного мужчины в одном из полицейских участков.

Днем в среду, 13 января, в Брюсселе произошли демонстрации против полицейского насилия. Однако к вечеру они переросли в столкновения с правоохранителями. В результате манифестанты подожгли полицейский участок. Кроме того, они начали забрасывать силовиков камнями, в том числе в тот момент, когда в месте противостояния оказался автомобиль короля Бельгии.

Инцидент с 23-летним мужчиной по имени Ибрагим произошел еще на минувшей неделе. Его задержали после того, как он отказался представить полицейским документы и решил бежать. В участке ему стало плохо, он потерял сознание и умер. Спасти задержанного правоохранители не смогли из-за сломанного дефибриллятора, отмечает РИА Новости.