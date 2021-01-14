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14.01.2021 09:39
Рубрика: В мире

В Венгрии нашли письмо, написанное украинкой 15 лет назад

Текст: Надежда Ермолаева

Жители Венгрии нашли послание в бутылке, написанное 15 лет назад украинской девочкой Софией. Она во время купания со своими старшими сестрами бросила в реку Тису в Закарпатье бутылку с запиской.

Фото: пресс-служба ВДНХ
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В письме трехлетняя малышка просила отправить ей гостинцы и написала свой домашний адрес.

"Добрый день, меня зовут Соня, но все зовут Ньоня. Мне 3 года, я отдыхаю на Тисе. Кто нашел - присылайте подарки по следующему адресу. Я буду ждать ответа и подарков", - написано в послании детским почерком.

Именно благодаря оставленному адресу венграм удалось разыскать Софию. Пока венгры собирали подарки и гостинцы, почетный консул Венгрии во Львове позвонил Софии. Ей уже 18 лет и она едва помнит о том, что когда-то оправляла послание в бутылке.

В мире Европа Венгрия В мире экс-СССР Украина

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