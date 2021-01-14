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14.01.2021 20:55
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах вылечились от коронавируса 25,5 тысячи военнослужащих

Текст: Юрий Гаврилов

Количество военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, превысило в армии и на флоте 25 тысяч 437 человек. Эти данные в четверг вечером опубликовали в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

Фото: REUTERS
Ситуация с распространением коронавируса становится более управляемой

Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 177 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта прошлого года более 97,8 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 3 тысячи 936 военнослужащих, у которых результаты теста на COVID-19 оказались положительными, находятся на контроле у врачей. Это меньше, чем было в минувшую среду и несколькими днями ранее. Более 2 тысяч таких пациентов лежат в военных госпиталях. Шестьдесят два изолированы по месту службы. Двадцать семь находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 тысяча 843 человека лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - десять. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у двенадцати пациентов. Остальные болеют без симптомов.

.В бюллетене также отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь оказали почти 14,9 тысячи заболевших, 5 тысяч 17 из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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