Вакцину "Спутник V" начнут производить в Венесуэле

Москва и Каракас договорились о том, чтобы наладить производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Венесуэлы. Об этом сообщила в своем Twitter вице-президент республики Делси Родригес.

Политик написала, что "в соответствии с указаниями президента Мадуро" правительство провело переговоры с руководством Российского фонда прямых инвестиций. Речь шла о производстве и поставках в Венесуэулу "Спутника" уже в первом квартале этого года.

Ранее российский препарат прошел регистрацию в Боливарианской республике. Всего там, по официальным данным, заболели "короной" почти 118 тысяч человек, более тысячи пациентов скончались.