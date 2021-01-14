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14.01.2021 23:29
Рубрика: В мире

Вакцину "Спутник V" начнут производить в Венесуэле

Текст: Екатерина Забродина
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

Москва и Каракас договорились о том, чтобы наладить производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Венесуэлы. Об этом сообщила в своем Twitter вице-президент республики Делси Родригес.

Аккаунт российской вакцины в Twitter блокировали из-за попытки взлома

Политик написала, что "в соответствии с указаниями президента Мадуро" правительство провело переговоры с руководством Российского фонда прямых инвестиций. Речь шла о производстве и поставках в Венесуэулу "Спутника" уже в первом квартале этого года.

Ранее российский препарат прошел регистрацию в Боливарианской республике. Всего там, по официальным данным, заболели "короной" почти 118 тысяч человек, более тысячи пациентов скончались.

В мире Южная Америка Венесуэла Вакцинация от коронавируса

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