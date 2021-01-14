Виктория Абрамченко рассказала, как будут тушить лесные пожары

Лесопожарная группировка "Север", отдельное подразделение для защиты от огня Байкальской природной территории, увеличение численности парашютно-десантной службы, космический мониторинг и неизбежность наказания виновных в возгораниях - это основные пункты утвержденной вице-премьером Викторией Абрамченко "дорожной карты" по совершенствованию системы охраны лесов от пожаров

"При видимых позитивных изменениях, которых мы достигли за последний год в области предупреждения и тушения лесных пожаров, - и это при не самых лучших погодных условиях, - план мероприятий по совершенствованию системы охраны лесов от пожаров призван не только закрепить сложившуюся динамику, но и заложить прочную основу для максимальной минимизации потерь лесного фонда от пожаров, вне зависимости от того, по каким причинам они возникают", - объяснила зампред правительства Виктория Абрамченко.

В прошлом году площадь, пройденная огнем, сократилась на 18% по сравнению с 2019 годом, а средняя площадь одного пожара уменьшилась на 28%.

Создаваемый межрегиональный лесопожарный центр "Север" возьмет на себя заботу о труднодоступных и удаленных территориях, в том числе огромных пространствах Якутии и Красноярского края. Его появление обойдется бюджету в 5 млрд рублей - эта сумма уже предусмотрена в главном финансовом документе на 2021 год и на плановый период до 2023 года.

Контролировать ситуацию вокруг Байкала будет специализированный центр ФБУ "Авиалесоохрана", добавила Виктория Абрамченко. Также ежегодно будет увеличиваться численность региональных парашютно-десантных служб.

Минприроды поставлена задача утвердить методику расчета ущерба от лесных пожаров. Это позволит предъявлять виновным в возгораниях суммы для возмещения ущерба. Для повышения эффективности расследований причин пожаров, производящие их органы дознания МЧС России получат дроны, оснащенные GPS-маячками, фото- и видеоаппаратурой. Поиску виновных в возникновении лесных пожаров будет уделено особое внимание.

Продолжат следить за российскими лесами и из космоса. Планируется запуск на орбиту аппаратов для постоянного контроля обстановки и дистанционного зондирования Земли. А в 2025 году должен начать работу космический комплекс оперативного мониторинга техногенных и природных ЧС. Его основой станет космический аппарат "Канопус-В-О".