Володин обвинил США в навязывании своих вакцин Европе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил попытки США навязать европейским странам покупку американских вакцин от коронавируса. Он назвал создание преград в поставках таких препаратов из третьих стран недопустимым.

"Мы видим, что происходит в Европе, которой навязывают Соединенные Штаты Америки только свой продукт и никакой другой, но при этом заставляют их покупать и тем самым эту монополию пытаются удержать, для того чтобы на этом заработать. Мы это осуждаем, недопустимо так себя вести", - сказал Володин телеканалу "Россия-24".

Глава нижней палаты считает, что "надо открыть рынок" и сделать все для того, чтобы любая страна, которая создала вакцину, "имела возможность ее поставить в другое государство".

Володин также обратил внимание, что государствам, которые стремятся закупать вакцину в России или Китае, европейские регуляторы пытаются "запрещать спасать своих людей".

"Когда они получат вакцину от США? Когда-то получат, но за это надо будет заплатить, - подчеркнул председатель ГД. - И при этом не будет в этих странах развернуто производство этих вакцин. Вот посмотрите, что такое свобода по их стандартам и вот что такое подходы в ситуации, когда речь идет о жизни и смерти".